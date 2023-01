El frente frío azota a Puerto Rico en este domingo, donde las temperaturas bajaron y se presentó gran actividad de precipitaciones y lluvias.

El frente frío azotó a Puerto Rico y sigue bajando las temperaturas alrededor de toda la isla boricua. Esto no solo pasa en Puerto Rico, también sucede dentro del estado de Florida, y algunas ciudades de Latinoamérica.

Sigue leyendo: Departamento de Salud en contra del plan nacional en Puerto Rico

De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (NWS, en inglés), este domingo, 15 de enero del 2023, traerá consigo un frente frío que indicará un aumento en las actividades de precipitaciones y tormentas, que conllevará al decremento de las temperaturas.

Podría interesarte: Entra en vigor Ley Miya, nombrada así por estudiante asesinada en Orlando

La agencia advirtió que se estima una fuerte presencia de lluvias intensas, desde esta tarde hasta la noche. También hay un gran riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en regiones inclinadas. De igual manera, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés), informó que las condiciones del mar se mantendrán estables durante el día, sin embargo, la alta marea se presentará en el oeste, durante la noche.

No te pierdas: ¡Experimenta la adrenalina de Puerto Rico en el Viejo San Juan y el parque de aventuras Toro Verde!

Este fue el comunicado de la agencia federal:

Debes de leer: Southwest en crisis, cancela vuelos en el Aeropuerto Internacional de Orlando y el resto del país

Las temperaturas estarán en constante cambio antes de la llegada del frente y durante su estancia en la isla. De igual manera, el viento vendrá desde el oeste a diez millas por hora.

A continuación te presentaremos la publicación que hicieron las autoridades en Twitter:

Jan 15: Marine & coastal conditions will deteriorate tonight, with the risk of rip currents becoming high for the north & west.

Las condiciones marítimas y costeras se deteriorarán esta noche, con el riesgo de corrientes marinas alto para el norte y oeste. #prwx #usviwx pic.twitter.com/PhN4gVOW8b

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) January 15, 2023