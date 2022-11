Frente frío trae descenso en temperaturas de Florida

El frente frío que llegó trae descenso en temperaturas de Florida, este es el pronóstico de los meteorólogos acerca del clima en el Estado del Sol.

Se siente como una nueva temporada debido al frente frío que llego a Florida, casi como si ya estuviéramos en invierno.

Este viernes en todo el sur de Florida, gracias a la llegada de este último frente frío, se pronostican descensos en las temperaturas.

George Rizzuto, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Miami, dijo que las temperaturas más frías se darán entre la noche del jueves y la mañana del viernes.

Esto hablando del que ya llegó a Florida, al parecer viene otro en camino, pero este en lugar de frío, puede que traiga lluvias dispersas por todo el estado. Se pronostica su llegada para el fin de semana.

Los trópicos están en calma y no se espera actividad en los próximos cinco días, la temporada de huracanes 2022 continúa hasta el 30 de noviembre. Por lo que se exhorta a los floridanos a tener listo su kit de emergencia para huracanes y estar pendiente de los anuncios oficiales.

El frente frío ha hecho lo suyo y estamos sintiendo unos números fantásticos en las primeras horas del viernes. La mayor parte del sur de Florida está comenzando el día con temperaturas en los bajos y medios 60s, el tiempo más fresco desde mediados a finales de octubre.

