Golden Globes: Celebridades dan positivo a COVID tras ceremonia

Varias celebridades dieron positivo a COVID-19 tras la ceremonia de los Golden Globes que se llevó acabo la semana pasada.

COVID-19 en los Golden Globes

Tras los Golden Globes de la semana pasada, varias celebridades declararon haber dado positivo en COVID-19, y es que no es novedad. La ceremonia no exigió ninguna medida de sanidad o de protección a las celebridades.

Las fotografías del evento muestran que la mayoría de los asistentes no llevaban máscaras ni utilizaban medidas de distanciamiento social. Parece que los protocolos utilizados fueron los de una ceremonia de pre-pandemia.

Los expertos en salud pública afirmaron que la noticia de que actores y actrices enfermen no es sorprendente. Esto debido a la flexibilidad de la normativa de cubrebocas y a que la gente se reúne en lugares cerrados sin protección.

La actriz Jessica Chastain fue fotografiada con una máscara brillante a juego con su vestido de Oscar de la Renta en los Golden Globes. Una medida glamourosa para protegerse del COVID-19, ya que ella antes de ingresar al recinto, declaró que estaba nerviosa por contraer alguna variante del COVID.

Chastain respondió “¡Uf!” a un usuario de Twitter que compartió una fotografía de ella y su rostro cubierto junto al pie de foto: “¿y saben quién no se contagió de COVID en los Golden Globes?”.

Los Golden Globes dieron inicio a una ajetreada temporada de premios, ya se celebraron los Critics Choice Awards el domingo pasado, y se congregaron a muchas más estrellas.

Los Critics Choice Awards exigieron a todos los asistentes que presenten un resultado negativo en la prueba del Covid, en respuesta al creciente número de positivos tras los Golden Globes.

Dan positivo a COVID tras premios

Otros invitados a los Globos, que se celebraron el martes en un hotel de Beverly Hills, tampoco acudieron a los Critics Choice debido a infecciones por coronavirus.

Las actrices Jamie Lee Curtis y Michelle Pfieffer se encuentran entre las personas que han anunciado haber dado positivo tras la entrega de premios. Pfeiffer compartió un post de Instagram antes de los Critics Choice Awards, afirmando que no asistiría porque dio positivo.

Por otro lado, Jamie Lee Curtis publicó en Instagram una imagen de tres pruebas caseras de COVID positivas.

“Me alegro de que existan todas estas pruebas caseras y por no haber ido al almuerzo del @americanfilminstitute y haber propagado mis gérmenes”, escribió la estrella.

Colin Farrell y Brendan Gleeson, protagonistas de The Banshees of Inisherin, se sumaron a las cancelaciones el domingo, al revelar a The Hollywood Reporter que ambos habían dado positivo a coronavirus.

Ambos asistieron a los Golden Globes, donde Farrell ganó un Globo de Oro por su interpretación de Inisherin.

Coronavirus en Estados Unidos

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos semanales de COVID-19 han superado los 400.000 en las últimas seis semanas. Cifras que no se veían desde finales de septiembre 2022, aunque el número total ha disminuido desde la semana pasada.

Mientras tanto, las muertes semanales por COVID-19 tienden a aumentar, con 3.907 notificadas hasta el 11 de enero, según los datos de los CDC, aunque parte de ello puede deberse al retraso en la notificación durante las vacaciones.

COVID-19 en Florida

Florida está notificando casi el triple de infecciones diarias por COVID-19 que en las semanas antes de Acción de Gracias. El estado registró 31.662 casos en los siete días que finalizaron el 11 de enero.

Según una actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Esto supone una media de 4.523 casos al día, frente a los 1.665 diarios de la semana que finalizó el 23 de noviembre.

Mientras que las tasas de gripe y VRS están disminuyendo, se prevé que este aumento de las infecciones por COVID podría continuar debido a las subvariantes omicrón, XBB.1.5. Conocida informalmente como la variante “Kraken”, que se está convirtiendo rápidamente en la cepa dominante en algunas partes de EE.UU.