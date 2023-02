Gorillaz y Bad Bunny, “Tormenta” sorprende a los fanáticos

Comparte en:

El nuevo álbum de Gorillaz ya está en las plataformas digitales y tiendas físicas, donde está presente una colaboración con el famoso cantante puertorriqueño, Bad Bunny. El nuevo éxito de “Tormenta” sorprendió a los fanáticos de ambos músicos.

Gorillaz y Bad Bunny colaboran juntos y dan sorpresa a los fanáticos

La famosa banda de alternativo llamada Gorillaz, acaba de sacar su último álbum, con sonidos refrescantes y colaboraciones importantes. Sin embargo, la colaboración más llamativa y que incluso fue tendencia en redes, fue la que hizo con el famoso cantante puertorriqueño, Bad Bunny. Cabe destacar que el artista de Puerto Rico está un poco separado de las redes sociales, esto debido a las controversias que se presentaron en los últimos meses. Bad Bunny lanzó por los aires el celular de una fanática que solo quería un autógrafo, y de igual manera, le quitó los teléfonos a varias personas en un antro.

Esto provocó que el artista, actor y cantante puertorriqueño se fuera de Instagram y Twitter durante algún tiempo, debido al “hate” que sus acciones provocaron.

No obstante, Bad Bunny no reveló la sorpresa que tenía para sus fans, el cual era una colaboración con la famosa banda Gorillaz.

Un álbum con gran estilo

El nuevo álbum de Gorillaz tiene nuevas melodías refrescantes, conservando la naturaleza que distingue a la agrupación. A pesar de que su álbum “Cracker Island” cuenta con las participaciones de grandes artistas como Tame Impala, Thundercat, entre otros, la colaboración que sobresalió fue la que realizó con el famoso Bad Bunny. Esta decisión polarizó a los fanáticos de Gorillaz, porque en el sencillo, la presencia del “Conejito Malo” de la isla boricua es muy notoria, incluso, abarca gran arte de la duración de la canción.

“Tormenta” es algo diferente, con el estilo de Bad Bunny proveniente de su último álbum “Un Verano Sin Ti”. Por supuesto, Gorillaz también remarca su estilo dentro de este éxito. Si deseas escuchar la canción, te dejamos el video a continuación:

Otras colaboraciones relevantes

Otros fanáticos celebraron la colaboración y dieron su apoyo para eliminar la fuerte brecha entre los géneros de urbanos e hispanos, y el estilo alternativo que hace Gorillaz.

Este no es el único sencillo que valga la pena dentro de “Cracker Island”, todo su nuevo álbum es memorable y disfrutable. Canciones como “New Gold” y “Cracker Island” son dos canciones que debes escuchar. Te dejaremos los respectivos videos a continuación:

Las participaciones de Tame Impala y Bootie Brown, con “New Gold”, y la colaboración de Thundercat en “Cracker Island” son una de las más reproducidas dentro de la plataforma, sin embargo, todos los demás éxitos también son tendencia dentro de las diferentes plataformas de streaming de música a nivel global.

Demon Albarn habla sobre Bad Bunny

Demon Albarn, líder de la agrupación musical, Gorillaz, expresó algunas palabras acerca de su colaboración con Bad Bunny:

“Tiene una voz fabulosa. Tiene una gran voz, en serio. No puedo competir con ella”.

“Simplemente, me salgo del camino de inmediato, y luego vuelvo un poco al final. Sabe lo que está haciendo, puede conectarse inmediatamente con su emoción. Mira, este es el truco, es no estar bloqueado. No está bloqueado en absoluto”.

Demon Albarn tuvo una pequeña plática con el equipo de Apple Music, si deseas verla, te dejamos el video:

