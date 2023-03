Guerra de Rusia contra Ucrania, se lanzan 81 misiles

En la guerra de Rusia contra Ucrania, se lanzaron alrededor de 81 misiles desde diferentes bases rusas, matando a varias personas y destruyendo diferentes regiones dentro de la nación ucraniana. De acuerdo a las autoridades, el “enorme ataque de cohetes” de Rusia golpeó diez distintas zonas dentro de Ucrania.

La guerra entre las naciones de Rusia y Ucrania parece que nunca terminará. La nación rusa acaba de lanzar una gran ola de ataques con alrededor de 81 misiles contra la federación ucraniana, afectando a más de diez regiones diferentes dentro del territorio de esta misma. Cabe destacar que la gran ofensiva previa a esta, se dio el 16 de febrero de este año. Con el más reciente ataques, este jueves, 09 de marzo del 2023, Central Nuclear de Zaporiyia quedó sin energía.

Es importante mencionar que los ataques hechos por Rusia son estratégicos, enfocados en destruir infraestructura crítica y edificios residenciales. Así lo dijo el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski este mismo jueves, 09 de marzo del 2023, frente a los medios de comunicación y prensa.

Las autoridades ucranianas reportaron la muerte de, al menos, seis personas. También indicaron que es uno de los mayores ataques nocturnos a esa gran escala desde la ocurrida el 16 de febrero, es decir, hace tres semanas.

Volodímir Zelenski, en sus discursos emocionales, volvió a insistir con que Moscú desea “intimidar a los ucranianos de nuevo”. Así se lo expresó, argumentando que ahora comienzan una oleada de ataques mientras gran parte de la población dormía.

En un comunicado por internet, el actual presidente de Ucrania dijo:

Cabe destacar que, dentro de su perfil social en Twitter, tiene fuertes declaraciones contra el gobierno ruso, asegurando que estos secuestran a lis niños ucranianos y los meten a la fuerza milita en contra de su voluntad.

Russia is kidnapping our children. It is the largest state-sponsored kidnapping of 🇺🇦 children. With this forced deportation, 🇷🇺 tries to erase the family & national identity of young Ukrainians. It is the genocide of a nation. Everyone who organized it will be held to account. pic.twitter.com/BHiftawDzf

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 7, 2023