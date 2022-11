Hábitos para ser millonario, ¿realmente existen?

Redes sociales

En estos últimos años, muchos creadores de contenido indican que existen hábitos, que al practicarlos, te volverán millonario. Ante muchos de estos “consejos” o “recomendaciones”, es importante cuestionarnos si realmente existen. Te adelantamos la respuesta, no existen; pero no solo te diremos eso, sino que te daremos recomendaciones para que no caigas en las mentiras de muchos coaches de vida, que presumen de enseñarte cómo volverte millonario.

Hábitos para ser millonario

Los millonarios tienen muchas rutinas, que siguen día con día. Ante ello, muchas personas desean copiar tales actividades, con la esperanza de que eso los volverá igual de ricos. Esto no puede estar más alejado de la realidad; los hábitos de las personas millonarias, en muchos de los casos, no suelen ser verdaderos. O incluso, si lo son, estos son personales y totalmente dependientes al estilo de vida de cada individuo. Copiar estas rutinas resulta en afectaciones graves para la salud mental, emocional y física. Entre los hábitos más comunes que según hacen los millonarios son:

Duerme temprano y despiértate desde las 05:00 horas

Báñate con agua fría

Vuélvete “ fitness “

“ Sé siempre productivo

Establece metas diarias para cumplirlas todas

Rutinas insanas

Estas son algunas recomendaciones usuales dentro de los creadores de contenido de “emprendimiento” seguido de venderte algún e-book o curso acerca del marketing. Algunos de estos consejos pueden significar un avance dentro de tu vida, sin embargo, no son reales y provocan gran presión para todas las generaciones actuales. Ser productivo, levantarse en tiempos prudentes y hacer ejercicio no son malos hábitos, son actividades que podrían transformar ciertos aspectos de tu vida, pero hacerlos por la presión social solo provoca malestares emocionales, mentales y físicos. Para progresar en la vida no necesitas ser “fitness”, ser enormemente productivo o levantarte a las 05:00 horas.

Los multimillonarios no suelen hacer estas actividades, y aunque las hicieran, esos no son los motivos por los cuales son millonarios, por lo cual, el seguirlas no te volverá rico. Crea una rutina correspondiente a tu estilo de vida, si quieres levantarte tarde, hazlo, si tus tiempos de productividad son cortos y te sientes bien con ellos, mantenlos.

Ser millonarios no solo depende del individuo

Las condiciones para ser millonarios no dependen únicamente de nosotros mismos, sino, de las condiciones materiales dentro de nuestra sociedad, e incluso, de nuestra geografía. Pensar que para lograr ser ricos, solo necesitamos de nosotros mismos, es negar la realidad, y aquí te diremos algunas estadísticas.

Un estudio hecho por la institución Credit Suisse, durante el 2022, indica que alrededor de 56 millones de personas son multimillonarias, que en contraste con los más de tres mil millones de personas en el mundo, corresponden al 1% de la población mundial. Estas personas poseen el 45% de la riqueza mundial, y el otro 99% tiene salarios promedio o incluso, bajos o nulos. Si deseas ver el reporte, puedes hacerlo aquí.

La investigación fue hecha por los economistas Anthony Shorrocks, James Davies y Rodrigo Lluberas. De acuerdo al reporte, los crecimientos de la riqueza mundial fueron mayores, y las presentes recesiones económicas no afectaron mucho a la generación de recursos monetarios. A pesar de ello, las brechas salariales entre las clases sociales, y los géneros, sigue siendo enorme, la consciencia de clase no se mantiene entre las generaciones actuales y el mito de la “meritocracia” se sigue extendiendo entre la sociedad.

Ten criterio propio

Si te topas con algunos de estos consejos o “hábitos multimillonarios”, te recomendamos tener criterio propio y crear tus propias rutinas sanas. Si necesitas ayuda, puedes consultar a profesionales para programar actividades y desarrollarte de la mejor manera posible. No tomes como verdad absoluta a estas páginas de emprendimiento y comprende que la situación económica y la acumulación de la riqueza es un tema que va más allá de tus esfuerzos individuales, y conlleva toda una estructura social, geográfica y política, que se encuentra fuera de tus manos.

