Ya puede reservar Halloween Horror Nights en primavera

ES HORA DE CONVOCAR A SU ESCUADRÓN DE GRITOS PARA LA EXPERIENCIA MÁXIMA DE HORROR Para maximizar el miedo puede adquirir un paquete de vacaciones que incluye la experiencia Halloween Horror Nights y acceso durante el día a las increíbles emociones de los premiados parques temáticos de Universal Orlando. Haga clic aquí para comprar boletos y paquetes El evento de Halloween más importante del mundo, Halloween Horror Nights, regresa a Universal Studios Florida para un récord de 44 noches este otoño. Con terroríficas casas embrujadas y zonas de miedo llenas de criaturas amenazantes, y entretenimiento escandaloso en noches selectas, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. A partir de hoy, los visitantes pueden comenzar oficialmente a convocar a su escuadrón de gritos y planificar la mejor escapada de otoño con una variedad de ofertas disponibles que incluyen boletos para eventos de una sola noche, upgrades para el evento y un paquete de vacaciones que les permite disfrutar de la emoción de los parques durante el día antes de desafiar los escalofríos de Halloween Horror Nights por la noche. Este tan esperado evento hará que las peores pesadillas de los visitantes cobren vida en 10 casas embrujadas completamente nuevas con calidad de película inspiradas en todo, desde nombres destacados del terror y la cultura pop hasta abominaciones originales ideadas por los retorcidos creadores del evento. Los visitantes también navegarán por cinco zonas de miedo por todo el parque, cada una llena de hordas de criaturas espantosas que acechan cada uno de sus movimientos, y disfrutarán de un escandaloso entretenimiento en vivo. Y cuando necesiten un descanso de los sustos, los visitantes pueden saciar su apetito con un menú terriblemente delicioso inspirado en la siniestra programación del evento, comprar la última mercancía en las tiendas altamente temáticas que son atracciones en sí mismas y disfrutar de las atracciones más emocionantes de Universal Studios Florida. A continuación una descripción de las ofertas que pueden reservar para experimentar Halloween Horror Nights 2023. Productos y ofertas de boletos adicionales, incluido el Pase Frequent Fear y más, estarán disponibles en los próximos meses. Entradas de una sola noche para el evento

Los boletos de una sola noche para el evento de Halloween Horror Nights ya están disponibles a partir de $79.99 más impuestos cuando se compran en línea. El precio varía según la fecha de la visita. Planifique la mejor escapada de otoño con un paquete de vacaciones especiales

Los visitantes pueden planificar las vacaciones más terroríficas de otoño y ahorrar hasta $200 (basado en una estadía de siete noches) con un paquete de vacaciones especial que incluye entrada de una noche a Halloween Horror Nights, cinco días de entrada a Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure y Universal Volcano Bay, y alojamiento en uno de los hoteles altamente temáticos de Universal Orlando. Los visitantes que compren este paquete también reciben beneficios exclusivos por ser un huésped en un hotel de Universal, como acceso a una puerta dedicada a Halloween Horror Nights para una entrada más rápida al evento, entrada temprana al parque durante el día, transporte de cortesía en todo el resort y más. Este paquete es por tiempo limitado está disponible para su compra ahora para usarlo del 1 de septiembre hasta el 31 de octubre (los ahorros varían según la duración de la estadía). Los visitantes también pueden quedarse en el corazón de los gritos y aprovechar los ahorros por tiempo limitado del

20% al reservar una estadía de cuatro noches en cualquiera de los hoteles de Universal Orlando (ahorros disponibles para visitas del 1 de septiembre al 31 de octubre). Upgrades para maximizar el miedo durante el evento de Halloween Horror Nights Los visitantes pueden llevar su aterradora experiencia en el evento de Halloween más importante del mundo al siguiente nivel con actualizaciones de eventos únicas, que incluyen: el Halloween Horror Nights Express Pass, que brinda a los visitantes acceso a la fila exprés para evitar las filas regulares una vez en cada una de las casas embrujadas y las atracciones participantes el R.I.P. Tour experience, un tour nocturno guiado donde los visitantes reciben prioridad V.I.P. acceso a todas las casas embrujadas y espectáculos, además de Universal Express Acceso ilimitado a las atracciones participantes antes y después de su recorrido Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour, que ofrece un vistazo de cómo los sustos cobran vida a través de un viaje diurno con las luces encendidas a través de casas embrujadas seleccionadas. Para obtener más información sobre el evento y ofertas adicionales que los visitantes pueden reservar para su viaje de otoño, visite www.universalorlando.com/ halloween .

También te puede interesar: El sabor latino destaca en Universal’s Mardi Gras