Kinsley White, la niña de 6 años que recibió un disparo por ir a buscar su pelota

Robert Louis Singletary, acusado de dispararle a una niña de 6 años en Carolina del Norte y a su padre, ya había sido arrestado anteriormente por atacar a su novia.

El martes pasado, Kinsley White y su padre, William White, fueron baleados por un hombre, luego de que su pelota de baloncesto “invadiera” el patio de Singletary.



Robert Louis Singletary, de 24 años, continúa prófugo. Pero las secretos alrededor del hombre continúan saliendo a la luz pública.



Según reportes oficiales, el hombre que disparó a la familia White ya había protagonizado un enfrentamiento con la ley por un caso de violencia doméstica en diciembre.



Aquella ocasión, la policía de Gastonia había recibido una llamada de una mujer de 21 años que acusó a su pareja de propinarle un martillazo en la nuca.



Los hechos tuvieron lugar el 2 de diciembre, al interior del apartamento del agresor. La joven, narró que se desorientó después del golpe y perdió mucha sangre por la cabeza.



Narró a la policía que Singletary se negó a dejarla salir por al menos dos horas y la obligó a limpiar todas las evidencias del ataque.



Una vez que eliminó los rastros de sangre y desorden, explicó que el hombre la dejó salir del lugar. Ella se dirigió de inmediato a un hospital y se comunicó al 911.



Por motivos de seguridad, la mujer no permitió que fuera revelada su identidad, ya que el 7 de diciembre Singletary fue arrestado como resultado de su testimonio.



Los registros policiales indican que estaba detenido con una fianza garantizada de $250 000, más no se sabe si pagó la cifra y cuándo.



A este incidente de violencia ejercida por Singletary, se suma uno más ocurrido durante las fiestas de Halloween en 2016. El motivo: un asalto con un arma mortal.



Ingresó a prisión en 2017 y permaneció encerrado hasta septiembre de 2020, cuando fue puesto en libertad.



El pasado martes, la policía de Gaston recibió una llamada a las 19:44 horas, para informar que acababa de ocurrir un tiroteo.



Horas más tarde, se dio a conocer que una niña de seis años y su padre habían recibido impactos graves de bala.



Según las declaraciones de un testigo, el tiroteo se produjo después de que una pelota de baloncesto rodara por el patio de Singletary.



“Nunca esperábamos que alguien sacara un arma entre todos esos niños”, dijo Jonathan Robertson a los medios de comunicación.



De acuerdo con la reconstrucción de hechos brindada por la policía, el sospechoso ingresó a su casa y salió nuevamente para disparar a los vecinos que se encontraban ahí.



“La bala regresó y la bala me dio en la mejilla”, dijo la niña de seis años a la BBC.



Actualmente su padre permanece hospitalizado en Charlotte, está bajo observación y cuidados médicos debido a que uno de sus pulmones resultó perforado por el disparo.



Stephen Zill, jefe de policía del condado de Gaston, detalló el miércoles en un comunicado que ya hay una orden de arresto contra Singletary.



El tiroteo, corresponde a una creciente ola de incidentes con armas de fuego en los EE. UU., en donde las víctimas se acercaron por error a lugares equivocados.



La animadora Payton Washington, resultó herida con un disparo el pasado martes, luego de intentar entrar al automóvil equivocado en Austin, Texas.



El sábado, Kaylin Gillis fue asesinada a tiros después de que su amigo condujera por una ruta errada. El incidente tuvo lugar en Nueva York.



Asimismo, el adolescente Ralph Yarl recibió el jueves pasado un impacto de bala en la cabeza y otro en el brazo después de tocar el timbre de la casa equivocada. Esto último en Missouri.