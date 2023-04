Hombre en vuelo de Southwest arremete contra bebé llorón

Comparte en:

Un vuelo de Southwest que viajaba con destino a Fort Lauderdale, tuvo que ser desviado a Orlando. Los pasajeros perdían la calma, pero un hombre enloqueció con el llanto de un bebé.

El vuelo de Southwest que partió de Baltimore, Maryland y tenía previsto aterrizar en Fort Lauderdale, tuvo que tomar una ruta distinta debido a circunstancias climáticas.

Mark Grabowski, un pasajero que se encontraba a bordo, dijo a TMX que el avión llevaba más de una hora dando vueltas a causa del mal clima, razón que los tenía agobiados.

Sin embargo, añadió: “este hombre se volvió loco y, junto con nuestra situación de bajo combustible, terminamos siendo desviados a Orlando”, explicó Grabowski.

En el video que se ha vuelto viral, es posible escuchar al hombre gritando ofensas mientras reclama a los asistentes de vuelo.

"¿POR QUÉ GRITA EL BEBÉ?": Un vuelo de Southwest con destino a Fort Lauderdale fue desviado a Orlando después de que un hombre perdió la calma por el llanto de un bebé.https://t.co/MFAVFN4HcA — tampahoy.com (@TampaHoy) April 19, 2023

“Ese niño ha estado llorando durante 40 minutos”, reclama el hombre enojado.

“¡Calma al niño, por favor! Tenía auriculares puestos, estaba durmiendo”, añadió.

Acto seguido, miembros de la tripulación solicitaron al hombre que guardara la calma y bajara la voz, pidiéndole no alterar a los demás pasajeros.

El hombre continuó discutiendo y desafiando al asistente de vuelo: “Si ese niño fuera un bebé negro, ¿qué diablos estaría pasando en este momento?” cuestionó.

“No voy a ir”, respondió el asistente de vuelo.

“Sé que no irás. Iré yo”, responde el hombre. “¿Estamos en una maldita lata con un bebé en una cámara de eco y quieres hablar conmigo sobre estar jodidamente bien?”

El asistente pidió nuevamente al hombre que dejara de gritar. Este volvió a negarse y argumentó que el bebé gritaba tan fuerte como él.

Después de que el avión se desvió a Orlando, la tripulación del vuelo intentó sacar al hombre del avión, pero este se negó a abandonar la aeronave.

¿Qué dijo Southwest al respecto?

Luego de darse a conocer el vídeo en los medios estadounidenses, Southwest Airlines dio una declaración a Today:

No tenemos detalles sobre este vuelo para compartir, pero felicitamos a nuestra tripulación por su profesionalismo y ofrecemos nuestras disculpas a los demás pasajeros a bordo”.

En los comentarios del video compartido Mark Grabowski (@mjgrabowski), los usuarios de Tik Tok no tardaron en tildar al hombre furioso de “loco”.

Algunos le sugerían no viajar en avión si no estaba listo para lidiar con otros pasajeros, incluyendo bebés que lloran y no se pueden calmar al instante.

Otros señalaban que incluso los padres sufren cuando sus hijos pequeños protagonizan escenas así, pero que son bebés y los adultos deben ser comprensivos.

Pero no todo es civilidad en redes sociales, pues los comentarios de molestia también salieron a relucir. Entre ellos, se encontraban aquellos que criticaban a los padres del niño y cuestionaban por qué no se preocuparon por tranquilizarlo. “Aparentemente, este bebé estuvo llorando durante casi una hora. Es mucho para lidiar con eso”, dice uno de los comentarios. ¿Qué pasó con el hombre furioso?

Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Orlando afirmó estar al tanto de la situación, pero se remitió a Southwest. La policía de Orlando confirmó que sus oficiales escoltaron al hombre fuera del avión y que no se realizaron arrestos. El usuario @mjgrabowski dijo que la tripulación de Southwest le dio al hombre dos opciones al aterrizar en Orlando: La primera, bajarse del avión o bien; dejar que todos los demás se bajaran y lo sacaran finalmente a la fuerza. “Él eligió lo último, y todos nos bajamos del avión y hubo muchos murmullos a su lado”, compartió con Fox 35.