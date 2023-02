FWC ofrece servicio gratuito de captura de cocodrilos tras último ataque

La FWC ofrece servicio gratuito de captura de cocodrilos a residentes de Florida, esto tras trágicos incidentes ocurridos con los cocodrilos en el Estado del Sol.

Cualquier propietario o empresario de Florida puede denunciar la presencia de un cocodrilo en su propiedad o cerca de ella a la línea directa de asistencia del estado.

La FWC nos recuerda esto debido al reciente trágico incidente entre un cocodrilo y una anciana, en el que la mujer de Fort Pierce perdió su vida.

Es un servicio gratuito y solo hay que llamar al 1-866-FWC-GATOR (1-866-392-4286). Después de llamar, FWC llamará a sus domadores de cocodrilos.

Hay menos de media docena de domadores/tramperos en el condado de Palm Beach, pero siempre están a la orden para salvaguardar la seguridad de las personas y cocodrilos.

Los tramperos acudirán a su propiedad y evaluarán la situación tras obtener los permisos pertinentes del Estado, pero incluso ellos tienen limitaciones.

Los permisos son válidos durante 45 días, por lo que si el cocodrilo se acerca a su propiedad, los tramperos volverán y seguirán volviendo hasta que puedan atrapar al cocodrilo de forma segura.

Recordemos que los cocodrilos solo están tratando de sobrevivir en su hábitat que ha sido invadido por el ser humano. Intentemos guardar distancia, no acercarnos a áreas en las que pueden estar y siempre solicitar ayuda de expertos, en este caso, la de FWC.

La Comisión de Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida recibió una llamada sobre el incidente alrededor de las 3:45 p.m. este domingo 7 de agosto 2022, según un comunicado.

El lago Thonotosassa está en el Condado Hillsborough, cerca de Tampa.

El cuerpo de bomberos del Condado Hillsborough trasladó a la víctima, de 34 años, al hospital, dijo la comisión de pesca y vida silvestre.

