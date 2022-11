Hombre presuntamente asesinó a su cónyuge en Miami-Dade

Un hombre de nombre, José Luis Pacheco, de alrededor de 36 años de edad, presuntamente asesinó a su cónyuge en la ciudad de Miami-Dade. Las autoridades lo detuvieron en Hialeah y ahora tiene cargos por asesinato.

Las autoridades detuvieron a un hombre de 36 años de edad, en Hialeah, por el presunto asesinato de su esposa, quien desapareció hace algunos días.

La mujer recibe el nombre de Mimose Dulcio, de 39 años de edad, y el presunto culpable tiene tan solo 36 años. Los oficiales de la ley lo culpan de homicidio, tras la desaparición de su esposa. El hombre se llama José Luis Pacheco y fue detenido el lunes pasado, 14 de noviembre, por las horas de la noche.

De acuerdo a los agentes de la ley del condado de Broward, la última vez que se vio a Dulcio fue el jueves pasado, por las horas de la noche, en su casa dentro de la zona central no incorporada de Broward. Fue el sábado que se emitió una alerta de su desaparición.

Ante tal hecho, los detectives de homicidios empezaron a realizar sus investigaciones y se reunieron con Pacheco. El hombre expresó que no había visto y que no tuvo noticias sobre su esposa en casi dos días, y que se encontraban en proceso de divorcio.

Los oficiales obtuvieron una orden de registro para revisar la casa de Pacheco y también su vehículo, donde se hallaron pruebas que sugerían el asesinato de Dulcio en este lugar. También se encontraron indicios que de la mujer fue transportada en el vehículo que se registró.

La hermana de Dulcio, Seminta Dulcio, indicó que fue a la casa de la víctima el viernes pasado, por la mañana, sin embargo, no la encontró. En sus propias palabras:

“Rompí su puerta y no estaba ahí. Buscamos por todas partes, pero no encontramos a Mimose. Dos de sus teléfonos, estaban rotos, doblados y están destrozados, y no es propio de ella dejar ninguno de sus dispositivos”.