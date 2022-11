Advierten: el huracán Nicole se desplaza hacia Florida con vientos de 120 km/h

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advierte que el huracán Nicole tocará tierra en Florida el jueves por la mañana con vientos sostenidos de 120 km/h y fuertes lluvias.

El centro del huracán Nicole avanza hacia Florida con vientos sostenidos de 120 km/h. Hasta el momento, prevén fuertes vientos y lluvias torrenciales con posibilidad de inundación para el estado del Sol.

De acuerdo con el NHC, Nicole tocará tierra en la costa sureste o centro-este de Florida durante la noche. Expertos advierten que la trayectoria no es el centro focal de este fenómeno, ya que Nicole es una gran tormenta que puede provocar estragos que lleguen hasta el norte de la trayectoria estipulada.

“Las condiciones, especialmente a lo largo de la costa, son peligrosas. Las aguas comenzarán a subir una vez más esta tarde cuando llegue la marea alta entre las 8:20 y las 8:30 p.m. MANTENTE ALEJADO DE LAS PLAYAS”.

Informó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Melbourne, Florida.

Here is the 11 PM EST Wed, Nov 9 Hurricane #Nicole hourly update. These updates will continue as long as the center is easily trackable by land-based radar. https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/71KH09vhry

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 10, 2022