ICEBAR Orlando celebrará Víspera de Año Nuevo 2023

ICEBAR Orlando está trayendo el 2023 con estilo cuando la noche más cool de la ciudad de Orlando presenta su Víspera de Año Nuevo 2023 alrededor del mundo el sábado 31 de diciembre a partir de las 7 p.m.

La velada temática “Alrededor del mundo” presenta cócteles especiales y entretenimiento que destaca diferentes países, con música de DJ en vivo, esculturas de hielo, fotos de recuerdo digitales gratuitas y sorteos.

Los siguientes paquetes están disponibles en cantidad limitada:

Paquete VIP (limitado a 50 invitados): $175 por persona + $25 de propina e impuestos: incluye asientos VIP reservados en el Fire Lounge, entrada VIP al ICEBAR a la medianoche (11:30 p. m. a 12:30 a. m.), barra Premium abierta de 8:00 p. m. 10:00 p. m., servicio de mesa con champán de 11:30 p. m. a 0:30 a. m., acceso anticipado al buffet de celebración de medianoche de 11:30 p. m. a 0:30 a. m., obsequios especiales para la fiesta, entrada a la rifa VIP y fotos de recuerdo digitales gratuitas.

Paquete ICE (limitado a 250 invitados): $110 por persona + $15 de propina e impuestos – Incluye entrada al ICEBAR (excepto de 11:30 pm a 12:30 am), Premium Bar abierto de 8 pm a 10 pm, Champagne Bar de 11:30 pm a 12:30 am, buffet de celebración de medianoche a las 12:30 am, obsequios para la fiesta, participación en la rifa y fotografías digitales gratuitas de recuerdo.

Admisión general (cantidad limitada): $75 por persona + $10 de propina e impuestos – Incluye entrada al ICEBAR (excepto de 11:30 pm a 12:30 am), bar de champán de 11:30 pm a 0:30 a m, buffet de celebración de medianoche a las 12:30 am, fiesta, entrada a la rifa y fotos digitales de recuerdo gratis.

Los paquetes están disponibles para su compra en https://icebarorlando.com/buy-tickets/

“Es hora de dar la vuelta al mundo en 2023, y no hay mejor lugar para hacerlo que ICEBAR Orlando”, dice el propietario Thom Kerr. “Hemos tenido mucho que celebrar este año y estamos muy agradecidos con todos nuestros clientes que vienen a vernos de todo el mundo. Para unirnos a nuestro nuevo y hermoso tema ICEBAR, Around the World, tendremos cócteles especiales y entretenimiento que destacará a diferentes países mientras celebran el año nuevo durante toda la noche. ICEBAR Orlando tiene mucho que ofrecer, desde bebidas hasta comida y entretenimiento inigualable que esperamos brindar en nuestra muy especial Víspera de Año Nuevo alrededor del mundo”.

Experimente la fiesta de Nochevieja de Hollywood 2022 de ICEBAR Orlando el 31 de diciembre de 2022 a partir de las 7 p. m. (mayores de 21 años). ICEBAR Orlando está ubicado en 8967 International Drive, Orlando, FL 32819. Para obtener más información, visite https://ICEBAROrlando.com/ o llame al 407-426-7555.

