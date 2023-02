J.K. Rowling estrena podcast, la comunidad trans vigila

Comparte en:

Durante los últimos años, la autora de la saga de Harry Potter ha protagonizado incontables polémicas en torno a sus opiniones acerca de las personas transgénero.

Sus declaraciones incendiarias, lejos de ser vistas con buenos ojos, han sido juzgadas incluso por familias e intérpretes de sus personajes, quienes se han manifestado abiertamente desconcertados.

Se dice que todo comenzó en Twitter, cuando en 2018, la escritora británica dio “like”

a un tuit en el que se describía a las mujeres trans como “hombres con vestido”.

Instantes después de la reacción, y al tratarse de una figura influyente a nivel global, los comentarios en su contra hicieron estallar las redes sociales. Tan solo en Twitter, la autora que ha vendido más de 500 millones de copias de su famosa saga, acumula poco más de 14 millones de seguidores, por lo que el impacto permeó en diversas partes del mundo.

Sin embargo, la incesante lluvia de reclamos emitidos por activistas en pro de los derechos de las personas trans y la comunidad LGBT+, no fueron suficientes para frenar la ola de ataques salientes de la mente de la creadora. Algunos opinan que solo parece haber salido del clóset de la transfobia y sus declaraciones se han vuelto una constante.

Por si lo anterior no fuera suficiente, la escritora ha lanzado un podcast titulado “The Witch Trials of J.K. Rowling”, en el que asegura, hablará sin tapujos de lo que opina acerca de la comunidad trans, así como de su carrera. La cereza sobre el pastel de este proyecto, será la presencia de la presentadora Megan Phelps-Roper, antiguo miembro de la Iglesia Bautista de Westboro, conocida por ser abiertamente homofóbica.

En el podcast, que ya cuenta con dos episodios Rowling ha sido tajante al declarar que no le afecta la percepción pública hacia su persona ni su legado. Argumentó que le interesa el ahora y quienes están vivos, no lo que pasará cuando ya no esté aquí.

“No me paseo por mi casa pensando en mi legado. Qué manera más presuntuosa de vivir la vida es andar por ahí pensando: ‘¿Cuál será mi legado?’”, externó. “Me da igual, estaré muerta. Me importa el ahora. Me importan los vivos”, sentenció.

En respuesta a los ex fanáticos que aseguran que se cayó el ídolo que veían en ella, Rowling aseveró que “nunca tuvo la intención de molestar a nadie”, pero añadió: “Sin embargo, no me incomodó bajar de mi pedestal”.

Mediante un texto publicado en su sitio web en 2020, escribió:

“Cuando abres las puertas de los baños y vestidores a cualquier hombre que cree o siente que es una mujer… le abres la puerta a todos los hombres que deseen entrar.” El comentario, coincide con sus declaraciones en oposición al proyecto de ley de reconocimiento de género de Escocia.

Tras el escándalo que generaron las palabras de Rowling, el protagonista de las películas de Harry Potter, Daniel Radcliffe se pronunció al respecto y para beneplácito del fandom lo hizo respetuosamente hacia la comunidad trans.

Radcliffe, expresó que las mujeres transgénero “son mujeres y cualquier declaración en sentido contrario borra su identidad y dignidad”. Precisando, que se vio obligado a declarar su postura ya que en cierta medida, Rowling ha sido partícipe del curso de su vida.

Caso contrario, Ralph Fiennes, quien interpretó a Lord Voldemort, salió en defensa de la autora y calificó el abuso que recibió como “repugnante” y “espantoso”.

Por su parte, J.K. Rowling continúa negando ser transfóbica, pues sostiene que respeta “el derecho de cada persona trans a vivir de cualquier manera que les resulte auténtica y cómoda”. En un intento de apología, y como mencionó en el podcast, insistió que muchos de sus detractores “no podrían haberme malinterpretado más profundamente”.

The Witch Trials of J.K. Rowling, consta de siete episodios, de los cuales dos han sido lanzados oficialmente. En ellos, la escritora plantea la analogía entre los puristas religiosos que intentaron cancelar sus libros a inicios del presente siglo, frente a los activistas que hoy buscan el mismo fin, pero por argumentos diametralmente distintos.