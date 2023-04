Jack Teixeira, el sospechoso de filtrar archivos del Pentágono en Discord

Aprehendido en la localidad de North Dighton, Massachusetts, Jack Teixeira es líder de un grupo de chat en la plataforma Discord, popular entre los amantes de los videojuegos.

Pero además, el veinteañero señalado de la filtración posiblemente más grave de la década, es miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts.

A Massachusetts Air National Guard member has been arrested in connection with the leaking of classified documents that were posted online, a US official says https://t.co/LwmcKw7wLH

Autoridades estadounidenses, han adelantado que Teixeira será acusado en virtud de la Ley de Espionaje, que convierte en delito transmitir información de defensa clasificada.

Entre los archivos compartidos por el joven , se encuentran documentos que detallan inteligencia sensible sobre la guerra en Ucrania y otros países del mundo.

Difundidas masivamente en redes sociales y prensa internacional, las imágenes del arresto muestran a un joven caminando en reversa atrás hacia los agentes armados del FBI.

“Había entre seis y ocho tipos del ejército con rifles caminando”, dijo a Reuters el residente local Dick Treacy, quien aseguró que la zona es generalmente tranquila.

This is a completely valid question many Americans are asking, "How was a 21-year-old reservist Jack Teixeira (being arrested here) able to gain access to highly classified US intel?" Any idea? pic.twitter.com/l5cUleqVPa

— Simon Ateba (@simonateba) April 13, 2023