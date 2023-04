Jacksonville Jazz Festival suma a Chaka Khan, Charlie Wilson al Jazz Fest 2023

Comparte en:

Chaka Khan reconocida exponente de R&B y Charlie Wilson ex cantante de Gap Band se sumaron a la programación del Festival de Jazz de Jacksonville, próximo a celebrarse durante el fin de semana de los caídos.

Chaka Khan y Charlie Wilson en el Jazz Fest 2023 de Jacksonville

El escenario Swingin’ en Riverfront Plaza se vestirá de fiesta con Chaka Khan que deleitará a los asistentes de 9:30 pm a 11 pm el sábado 27 de mayo. Pro su lado, Charlie Wilson tendrá el reto de cerrará el festival, en el mismo escenario que Khan de 9:00 pm a 10:30 pm el Domingo 28 de mayo después de Samara Joy.

El festival de Jazz de Jacksonville inicia su programación el día jueves 25 de mayo con el Concurso de Piano de Jazz en el Florida Theatre. Los accesos son generales y gratis, no necesitas tickets para ingresar a recinto.





Concurso de Piano de Jazz Jacksonville presentado por Keyboard Connection – The Piano Place

El Concurso de Piano de Jazz de Jacksonville es un evento emocionante y tradicional con más de 30 años de historia siendo uno de los favoritos del público.

Este evento gratuito presenta a cinco finalistas de jazz que representan al talento más preciado en el mundo del piano. Un panel de jueces “ciegos” elige al ganador de un premio en efectivo y la oportunidad de actuar en el Swingin’ Stage del festival el domingo 28 de mayo.

El Concurso de Piano de Jazz se convirtió en el evento por tradición para conocer los talentos emergentes más destacados a nivel mundial.

PREMIOS

Ganador del primer lugar $5,000

Ganador del Segundo Lugar $2,000

Ganador del tercer lugar $1,000

Alineación del festival de jazz: Sanborn, Dirty Dozen, más para tocar espectáculos gratuitos en el Festival de Jazz de Jacksonville

Sobre el Jazz Fest de Jacksonville

Por más de 40 años el festival de Jazz ha reunido a los apasionados de la buena música y el jazz durante un fin de semana lleno de fiesta, bebidas y comida.

Lo que comenzó como un pequeño evento local Mayport and All that Jazz Festival con la finalidad de ofrecer a los habitantes un poco de lo mejor de la música, hoy es uno de los eventos gratuitos de Jazz más grandes del mundo.

Este año el evento se realiza durante cuatro días consecutivos del jueves 26 de mayo al 29 de mayo del 2023. Dos escenarios en el Downtown de Jacksonville albergarán a artistas de talla internacional ganadores de diversos premios sin costo para los asistentes.

IMPORTANTE ambos escenarios cuentan con una programación independiente y pueden llegar a empalmarse, recomendamos planificar la asistencia a los eventos de forma cuidadosa.