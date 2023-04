Joe Biden anuncia que soñadores podrían tener acceso a cobertura médica

Comparte en:

El presidente Joe Biden informó este jueves que aquellos soñadores traídos a los Estados Unidos sin autorización legal y siendo menores, podrán contar con servicios de salud.





Específicamente, se refiere a las prestaciones Medicaid y la Ley de Cuidado de Salud Asequible, detalló Biden.



Esencialmente, los beneficiarios serán los “soñadores” que se acogieron al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).



“Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel”, compartió el presidente Biden mediante un video publicado en su Twitter.



Aunque el gobierno federal brinda fondos y pautas para Medicaid, el programa es administrado por los estados.



Por lo anterior, la medida podría generar disgusto en algunos estados que se oponen a la ampliación de Medicaid y que critican la postura de Biden ante el acceso de inmigrantes.



La función principal del programa DACA, se centró en proteger de la deportación a los migrantes sin permiso de residencia, puntualmente niños traídos por sus padres.



Dicho programa brinda la oportunidad de trabajar legalmente dentro del país, más no permitía el acceso a programas de seguro médico subvencionados por el gobierno.



Esta parte dedicada a la salud, se debe en gran medida a que este grupo de personas carecen de documentos que avalen una presencia legal en los Estados Unidos.



Y es precisamente lo que busca modificar el Departamento de Salud y Servicios Humanos de la administración de Biden hacia finales de abril.



Cabe recordar que el mismo día en que llegó al poder, el 20 de enero de 2021, Biden emitió una solicitud al Congreso para modificar el sistema migratorio del país.



Mientras que en su discurso del Estado de la Unión de este año, pidió a los legisladores que por lo menos permitieran a los “soñadores” obtener la ciudadanía estadounidense.



Aún cuando en los primeros años de mandato de Biden, los demócratas eran mayoría en las dos Cámaras del Congreso, no reunían los votos para aprobar una reforma migratoria.



Hoy los republicanos controlan la Cámara Baja de EE.UU. y las probabilidades de aprobar una reforma se han reducido drásticamente.



Actualmente se desconoce la cifra exacta de los beneficiarios de DACA que no cuentan con cobertura médica.



Sin embargo, un estudio realizado en 2018 por Kaiser Family Foundation (KFF) señala que cuatro de cada diez, esto es un 39%, estarían sin seguro médico.



Otros inmigrantes —incluyendo los solicitantes de asilo y personas con estatus de protección temporal— tienen de antemano la posibilidad de comprar un seguro médico.



Estos los encuentran a través de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la cual se conoce como “Obamacare”.





Pese a que el número de beneficiarios del DACA se ha reducido debido a cuestionamientos legales, se estima que cerca de 580 000 personas continúan en el programa



Actualmente, las órdenes judiciales vigentes impiden que el Departamento de Seguridad Nacional admita nuevas solicitudes.



Durante la crisis sanitaria por Covid-19, millones de personas se inscribieron en Medicaid, programa de cobertura médica dirigido a estadounidenses en condiciones precarias.



Paralelamente, el gobierno incrementó los subsidios federales con la intención de reducir el costo de los planes de salud comerciales.