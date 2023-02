Joe Biden habla sobre el presidente chino Xi Jinping y su relación diplomática con China

Comparte en:

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla sobre el presidente chino Xi Jinping, y aclara que el líder político chino no desea romper las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Cabe recalcar que Estados Unidos tiene fuertes sospechas acerca de los últimos objetos voladores no identificados (ovnis), los cuales derribaron las fuerzas militares de Canadá y Estados Unidos.

Joe Biden y Xi Jinping, Estados Unidos contra China

Las relaciones diplomáticas de estos países nunca habían estado tan tensas. Estados Unidos y China, en estos últimos años, tienen una relación donde permanece la constante vigilancia. Sin embargo, a pesar de los objetos voladores no identificados derribados, de los cuales uno fue mandado por China para presunto espionaje, y de la situación de Taiwán, China y Estados Unidos siguen manteniendo la diplomacia. En una entrevista con los medios de comunicación y prensa de la NBC, Joe Biden hizo varias declaraciones. Una de ellas fue una que hizo durante una llamada telefónica:

“Recibí una recomendación del ejército”.

Después de estas alarmantes palabras, indicó que era más fácil no derribar los objetos debido a la frecuente presión política. Es importante recalcar que el presidente de la nación estadounidense ha estado en una presión constante por parte de todos los políticos. Tanto republicanos como demócratas piden abordar este tema de manera pública.

La entrevista a Biden

Durante la entrevista que Joe Biden tuvo con NBC News, el jueves pasado, 16 de febrero del 2023, expresó que no creía que Xi Jinping quisiera deshacerse de las relaciones con Estados Unidos. También reafirmó su posición sobre lo sucedido con los ovnis, diciendo que no se trató de una “reacción exagerada” el derribar a los tres objetos no identificados que se posaron sobre América del Norte. Joe Biden expuso esta postura debido a que días previos habían derribado un ovni que resultó ser un globo espía chino. Estas fueron sus palabras con respecto al globo chino y los objetos voladores no identificados que le siguieron:

“Di la orden de derribar estos tres objetos debido a los peligros para el tráfico aéreo comercial civil y porque no podíamos descartar el riesgo de vigilancia de instalaciones sensibles”.

Justo en el momento adecuado

Esta entrevista hecha por la NBC News es importante para poder percibir la postura que tiene Estados Unidos frente a un país con el cual siempre ha rivalizado, China. De igual manera, esta se hace en un momento muy tenso entre las dos naciones, por los múltiples roces que han tenido en estos últimos meses, e incluso, años.

Joe Biden no solo dijo que sus acciones de derribar los ovnis estaban justificadas. También recalcó que eliminará cualquier futuro objeto volador no identificado que amenace la seguridad de la nación estadounidense.

Así lo mencionó en un breve discurso en la Casa Blanca:

“No se equivoquen, si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, lo derribaré”.

Relaciones ásperas entre ambas naciones

De acuerdo a NBC News, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China no están de la mejor forma posible, esto desde que se derribó el globo de espionaje chino. Ante este último evento, China insiste que no se trata de un globo de espionaje, pero Joe Biden no cree en los motivos expuestos por los chinos, por lo que tiene planeado hablar con Xi Jinping.

Biden dijo:

“No estamos buscando una nueva Guerra Fría, pero no me disculpo. No me disculpo, y competiremos y gestionaremos responsablemente esa competencia para que no derive en conflicto”.

Sin información aparente

El líder político estadounidense dijo que las autoridades aún no tienen información sobre qué eran esos tres objetos voladores no identificados derribados en Norteamérica el fin de semana pasado. Sin embargo, indicó que la comunidad de inteligencia cree que no tenían funciones “nefastas”.

“Todavía no sabemos exactamente qué eran estos tres objetos, pero nada en este momento sugiere que estuvieran relacionados con el programa de globos espía de China, o que fueran vehículos de vigilancia de cualquier otro país. La evaluación actual de la comunidad de inteligencia es que lo más probable es que estos tres objetos fueran globos vinculados a empresas privadas, instituciones recreativas o de investigación, que estudian el clima o realizan otras investigaciones científicas”.

El ejército estadounidense y canadiense intentan recuperar los restos de estos tres ovnis derribados, mientras que los especialistas siguen investigando y evaluando los incidentes, informándole los resultados de manera diaria.

Si aumentos de actividad ovni

Biden también expresó que, en los últimos meses, no se han dado casos de un aumento repentino de avistamientos de objetos voladores no identificados en el cielo. Y explicó que Estados Unidos informa más sobre este hecho debido a las actualizaciones y ajustes que se hacen en los radares nacionales.

El presidente de la nación estadounidense señaló que será su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, quien coordinará el equipo interinstitucional. Este grupo tendrá cuatro funciones:

Establecer un inventario de objetos aéreos no tripulados.

Desarrollar medidas para detectar mejor estos objetos en el espacio aéreo estadounidense.

Actualizar las normas y reglamentos para lanzarlos al cielo.

Encargar a su secretario de Estado que lidere un esfuerzo para establecer normas globales en este espacio no regulado.

