Joey Logano campeón de la Serie Copa NASCAR 2022

NASHVILLE, Tennessee. – Celebrando una temporada exitosa Joey Logano del equipo Penske, será premiado como el campeón de la Serie de la Copa NASCAR 2022 durante la Semana de los Campeones en Nashville, Tennessee.

La temporadea está llena de ganadores y NASCAR Champion’s Week es para resaltar un año de grandes personalidades y grandes logros encaminados.

Para celebrar los triunfos hoy por la noche se entregarán los premios a los campeones de NASCAR en el Music City Center de Nashville y se transmitirá el sábado (8 p. m. ET, Peacock), con la estrella de la música country Erin Kinsey como cabeza de cartel del entretenimiento de la noche.

Joey Logano y el equipo No. 22 Shell-Pennzoil Ford Mustang culminaron una temporada histórica para Team Penske con su segundo título de la NASCAR Cup Series (NCS) luego de la cuarta victoria de Logano de la temporada en Phoenix Raceway el domingo por la tarde.

Logano se convirtió en el primer piloto en ganar múltiples títulos de la NCS para Team Penske.

La temporada 2022 vio al equipo capturar la corona NTT INDYCAR SERIES con Will Power, ganando ambos campeonatos por primera vez en sus 56 años de historia.

Con la victoria de Logano en The Clash at The Coliseum y el triunfo de Austin Cindric en las 500 Millas de Daytona, fue un año especial para Team Penske.

El equipo de Shell-Pennzoil marcó la pauta para el final de 312 vueltas del domingo al tomar la pole position el sábado por la tarde.

El campeón de 2018, Logano, que ahora se une a Kyle Busch como el único campeón de la NASCAR Cup Series en múltiples ocasiones entre los pilotos activos, será agasajado junto con el campeón de la NASCAR Xfinity Series, Ty Gibbs, y el campeón de la Camping World Truck Series, Zane Smith.

El conductor más popular de cada serie, seleccionado en una votación de los fanáticos, también se revelará en lo que siempre es una noche de celebración muy esperada.

Chase Elliott, el campeón de la temporada 2020, es el cuatro veces ganador defensor del premio en la Serie de la Copa NASCAR.

