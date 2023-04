Familia de Tarionn Hanner-Jackson demanda a Angels On Earth PPEC por negligencia

Comparte en:

Tarionn Hanner estuvo al cuidado de Angels on Earth Melbourne por tres meses hasta que sucedió la tragedia. Según el informe de EMS & Hospital & el Detective de Homicidio a Tarionn se le retiró un guante de látex del esófago que lo llevó a la muerte, de acuerdo a lo publicado por la madre de “Tari”.

Angels On Earth PPEC Melbourne pertenece a la cadena de PPECs (Centros de Atención Extendida Pediátrica Prescrita) con ubicación en Orlando, Lakeland y Haines City, con más de 10 años de experiencia.

Angels On Earth PPEC cerró sus puertas en todas las ubicaciones debido a una orden del Estado como parte de la investigación por el fallecimiento de Tarionn Hanner en sus instalaciones, el pasado 30 de noviembre del 2022.

Tarionn Hanner fue victima de negligencia en las instalaciones de Angels On Earth PPEC

Tari tenía antecedentes de llevar objetos a su boca, tema conocido para la institución de cuidados pediátricos. Sin embargo, un guate de látex terminó en la tráquea del niño.

Tanto en el perfil de Facebook de Kiyana Durham como en la ficha pública de negocio de Angels On Earth (al momento con una leyenda que indica el cierre definitivo) se encuentra la historia de lo sucedido a Tarionn Hanner. Esto es lo que escribió Kiyana:

(Traducción de Google) El 30 de noviembre de 2022 (30.11.2022), un día que nunca olvidaremos, fue el peor día de nuestras vidas. Nuestro hijo Tarionn “Tari” Hanner FALLECIÓ de manera negligente e inexplicable (después de estar inscrito SOLO 3 MESES y 18 DÍAS) mientras estaba bajo el cuidado de este “equipo completo de enfermeras experimentadas y compasivas capacitadas para brindar atención personalizada durante 12 horas a niños médicamente frágiles”. ” “Angels on Earth Melbourne PPEC, guardería médica y terapia de desarrollo para niños médicamente frágiles”. De acuerdo con su misión, visión, valores y declaración de PPEC & Medical Daycare en su página “Acerca de nosotros” en su sitio web.

ACLARACIÓN: A este momento la página web de Angels On Earth ya no está disponible.

El pasado 20 de marzo News 6 realizó una publicación sobre el tema en el que Angels On Earth PPEC aclaraba el motivo de su cierre. Aquí la traducción:

“Hay rumores circulando que no tienen nada que ver con nuestra lamentable realidad. Esperamos reabrir lo antes posible, y no se puede decir con certeza una fecha ya que involucra problemas de salud. Hemos notificado a los trabajadores sociales de los pacientes sobre el cierre temporal y ayudarán a los padres a encontrar alternativas de atención. Amamos lo que hacemos, amamos a nuestros pacientes y apreciamos el apoyo que recibimos de muchas familias y esperamos ver días mejores pronto. Gracias”, Fuente: News 6 Orlando FL.

La versión de Kiyana Durham, madre de Tari, como lo llamaban en vida, dista mucho de lo que confirman en el comunicado. Acá un fragmento de su comentario en Google Business que hizo hace un mes:

Desearía poder brindarle a este lugar SIN ESTRELLAS. No se lo merecen y no recomiendo esta supuesta guardería médica a nadie. Tergiversan todo lo que representan de acuerdo con su sitio web, los folletos de información y el contrato que me dieron antes, durante y después de inscribir a nuestro hijo de 13 años, alimentado por sonda G, con necesidades especiales no verbales (que requería atención constante las 24 horas del día). , que constantemente enfaticé repetidamente durante su tiempo de asistencia) el 12 de agosto de 2022 (8.12.2022), y sus plataformas de redes sociales.

El 30 de marzo la familia Hanner-Jackson demandó a Angels On Earth PPEC por la muerte de Tari

El pasado 30 de marzo la familia Hanner-Jackson demandó al PPEC por negligencia en la muerte de Tarionn Hanner-Jackson. De acuerdo a los documentos publicados por la corte la suma asciende a 50,000 USD por daños.

Relato de la madre en Google My Business: la llamada telefónica que recibimos a las 12:16 p. m. de la empleada de recepción (quien me dijo cuando le pregunté por teléfono que no sabía por qué nuestro hijo estaba siendo transportado al hospital) el día que nos dijeron que nuestro dulce Tari Pie sería transportado al Hospital Viera . Cuando, según el informe de EMS, nuestro hijo no tenía latidos cardíacos ni pulso cuando EMS llegó al PPEC & Medical Daycare; sin saber las horribles noticias con las que estábamos a punto de entrar a ciegas.

Podría interesarte: Estados Unidos encuentran globo espía chino con información delicada

De manera inesperada hace dos semanas, padres que contaban con los servicios de PPEC para sus hijos, recibieron un mensaje de texto cerca de las 9:00 pm de la noche en la que se les informaba que debían cerrar las instalaciones de todas sus sucursales como solicitud expresa del estado.

Aquí la versión en español del comentario de Nona Parker en la ficha de negocio en Google:

¡¿Cómo vas a enviarme un mensaje de texto a las 9:14 de la noche el día antes de que cierres para decirme que has cerrado tus puertas y todas las ubicaciones?!?!?! Mi hijo ha estado yendo a este centro de cuidado por un poco más de un año y ME ENVÍAS UN TEXTO, porque eres muy cobarde de llamarme a mí y a los otros padres que has defraudado, ¡sin previo aviso ni advertencia! ¡Este es un comportamiento inaceptable de una guardería para niños con necesidades especiales! Nona Parker en comentarios de

Por el mensaje se deduce que no todos los padres con niños matriculados estaban al tanto de la investigación ni de lo sucedido con Tarionn Hanner.

La familia de Tarionn Hanner exige respuestas

Ante la falta de respuestas de parte de la investigación en curso, familiares y amigos de la familia Hanner se dieron cita el pasado 30 de marzo en el estacionamiento de las que fueron las instalaciones del PPEC en Melbourne.

Administrador del PPEC arrestado por fraude

Poco después de que Angels On Earth confirmara el cierre de sus instalaciones por la enfermedad de dos miembros de la familia, se hizo público el arresto de Carlos Cabrera, Administrador del PPEC, al que se le imputan cargos relacionados con fraude y se le acusa de robar más de $400,000 USD dólares.