La familia como eje central de la película Avatar: The Way of Water

Comparte en:

El debut of “Avatar: The Way of Water”, (El Camino del Agua), la película de ciencia ficción secuela de Avatar de 2009 ambas dirigidas por James Cameron, estuvo acompañado de una serie de actividades en el parque temático Disney´s Animal Kingdom, hogar de la luna de Pandora.

“Si vivimos en un mundo de tercera dimensión, también debemos ver películas en 3D”, comentó Jon Landau, productor fílmico de Avatar durante una entrevista para un medio europeo.

“Avatar: The Way of Water”se proyecta en el cinema AMC de Disney Springs que cuenta con una sala 3D para ver los efectos visuales simplemente alucinantes e irreales. Vale la pena hacer el esfuerzo por pagar el Dolby Cinema o IMAX ya que es mejor trabajo 3D jamás creado para una sala de cine porque fue filmado con el próposito de ser visto en tercera dimensión.

Y parte de una secuencia de esta película se puede apreciar en Árbol de la Vida que tiene una proyección especial inspirada en escenas de “Avatar: The Way of Water”, producida por Lightstorm Entertainment en colaboración con Disney Live Entertainment.

Por tiempo limitado, esta nueva secuencia de la historia de la nueva película de Avatar, que se estrenó el 16 de diciembre, ilumina el icónico Árbol de la Vida que hace comunión con la magia de la naturaleza.

“El agua conecta todas las cosas”, es la frase que se pronuncia durante la saga de Avatar.

Como parte del tan esperado estreno de “Avatar: The Way of Water”, los fanáticos de este increíble film podrán tener una experiencia más real al visitar el Mundo de Avatar en el parque temático Disney’s Animal, el único lugar donde puedes experimentar este mundo visualmente impresionante donde verá más real la tierra de Pandora.

Puede volar en el lomo de un mítico Banshee y sentir sus pulmones respirar en el Avatar Flight of Passage y navegar a través de una selva tropical bioluminiscente en Na’vi River Journey.

Los visitantes se pueden sumergir en las maravillas de este mundo mítico y disfrutar de una comida elaborada a partir de la abundancia natural de Pandora en Satu’li Canteen que cuenta con nuevos platos y bebidas inspirados en “Avatar: The Way of Water”.

Puedes celebrar la segunda película de la saga “Avatar” con algunos deliciosos obsequios nuevos en Satu’li Canteen, el restaurante en Pandora:

El colorido Ocean Moon Bowl está hecho con atún, fideos azules, rábano, daikon en escabeche, zanahorias arcoíris, aguacate, pepinos y repollo rojo con miso y una llovizna de soja dulce.

El Metkayina Mousse es un bizcocho de chocolate sin harina con mousse de chocolate, decorado con gelee de frambuesa, coulis de mango, perlas de boba y rematado con una guarnición de chocolate con leche y blanco.

Y puedes regarlo todo con el nuevo Ilu Splash Margarita, que es una mezcla de jarabe de kiwi Monin con jugo de lima, mezcla agria, Tequila Corazón Blanco y una rodaja flotante de kiwi.

Estos tres artículos estarán disponibles por tiempo limitado en Satu’li Canteen en Disney’s Animal Kingdom.

Y es que la pantalla IMAX se vuelve hiperrealista.

El agua no es el océano común como lo vemos. Es un mundo completamente nuevo. Escenas realmente emocionantes y momentos que lo harán llorar,

Además el tema de la esta película trata sobre lo preciosa que es la familia. La película es simplemente espectacular.

También te puede interesar: Disney podría recuperar su autogobierno en Florida