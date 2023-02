Lady Gaga podría tener una demanda de $1.5 millones de dólares

Comparte en:

De acuerdo a los medios de comunicación de entretenimiento, Lady Gaga podría tener una demanda de alrededor de $1.5 millones de dólares. La demandante indica que recuperó a los perros de la cantante de pop y actriz y que no recibió la recompensa que la artista prometió.

Lady Gaga y la posibilidad de recibir una demanda de $1.5 millones de dólares

Durante el 2021, Lady Gaga sufrió uno de los episodios más angustiantes y tristes de su vida, el secuestro de sus perros.

Podría interesarte: Pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico en problemas por posible incremento del costo de electricidad

De acuerdo a versiones oficiales, durante un paseo que estaba realizando el cuidado de los perros de Lady Gaga, Ryan Fischer, dos hombres armados aparecieron, le dispararon al hombre y se llevaron a los perros. Estos son Koji y Gustav, dos perritos que ahora se encuentran con Lady Gaga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)

“Así que hablé con algunos médicos y científicos. No es lo más fácil para todo el mundo en este momento, pero lo más amable y saludable que podemos hacer es autocuidarnos y no juntarnos con personas mayores de 65 años y en grupos grandes. Me gustaría poder ver a mis padres y abuelos ahora mismo, pero es mucho más seguro no hacerlo para que no enfermen en caso de que yo la tenga. Me quedo en casa con mis perros. Os quiero mundo, todos saldremos de esta. Confía en mí, hablé con Dios – dijo que vamos a estar bien”.

No te pierdas: ¿Florida a punto de prohibir vacuna COVID por ser un arma biológica?

Afortunadamente, para estas fechas, el cuidador de perros de la artista, Ryan Fischer, ya está totalmente recuperado del disparo que recibió en el pecho.

Después del secuestro

Dos días después del secuestro, una mujer de nombre Jennifer McBride dejó a los dos perros en la estación de la Comunidad Olímpica del Departamento de Policía de Los Ángeles. Lo que quería Jennifer McBride eran los quinientos mil dólares de recompensa que Lady Gaga ofreció inmediatamente después del secuestro de sus perros.

Te recomendamos leer: Víctimas de estafas en Puerto Rico alcanzaron los $7 millones de dólares en pérdidas

Sin embargo, y de acuerdo a lo expresado por Jennifer, ella nunca recibió la recompensa, por lo que desea demandar a Lady Gaga.

La cantidad demandada asciende a unos $1.5 millones de dólares. Jennifer la demanda por “falsa recompensa”. McBride dice que la famosa cantante y actriz nunca entregó la recompensa, a pesar de que fue ella misma quien la ofreció y dijo que la pagaría “sin hacer preguntas”. Así informan los medios de comunicación y prensa de la famosa empresa de espectáculos TMZ.

La demandante fue acusada por vínculos con el secuestro

Lo controversial de esta situación es que se presume que Jennifer McBride estaba involucrada con los secuestradores a la hora del rapto a los dos perros de Lady Gaga. Los reportes indican que la chica demandante era pareja del padre de uno de los criminales responsables del secuestro en el 2021.

Quizá te guste: Ejecutan a Donald Dillbeck en Florida, critica a DeSantis en sus últimas palabras

Jennifer enfrentó todo un proceso penal por el caso, siempre negando cualquier vínculo con el asalto. No obstante, el juzgado expresó que ella era culpable y le dieron dos años de libertad condicional. Cabe destacar que esta situación ocurrió en febrero del 2021, por lo que su sentencia de libertad condicional está a punto de llegar a su final.

Por ello, Jennifer realiza una demanda de $1.5 millones de dólares que terminaría por cubrir los gastos de “daños y perjuicios” que la “recompensa engañosa” de Lady Gaga le provocó.

A continuación te mostraremos la fuerte recompensa que prometió Lady Gaga en sus redes sociales, con su debida traducción al español:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lady Gaga (@ladygaga)

“Mis queridos perros Koji y Gustav fueron secuestrados en Hollywood hace dos noches. Mi corazón está enfermo y estoy rezando para que mi familia vuelva a estar completa con un acto de bondad. Pagaré 500.000 dólares para que vuelvan sanos y salvos. Envía un correo electrónico a KojiandGustav@gmail.com para ponerte en contacto con nosotros. O, si los compraste o los encontraste sin saberlo, la recompensa es la misma. Sigo queriéndote Ryan Fischer, arriesgaste tu vida para luchar por nuestra familia. Eres un héroe para siempre”.

Lee más de nuestras notas: