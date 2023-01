Comparte en:

En el año pasado (2022) nació la controversia de las ghost guns y si representan un peligro para los ciudadanos. También llamadas como “armas de fuego hechas por particulares” (privately made firearm, en inglés), aún se encuentran en proceso de regulación.

¿Las ghost guns representan un peligro para los ciudadanos?

La posesión de armas entre los ciudadanos de los Estados Unidos es un asunto político y de seguridad que tiene muchas perspectivas, pero también muchas controversias. Obtener una pistola en suelo estadounidense es fácil y algunas veces carece de medidas suficientes para comprobar los datos y antecedentes de sus portadores.

Esta situación solo empeora con las “ghost guns” o “armas de fuego hechas por particulares“. Son armas de fuego manufacturadas por una persona, en lugar de una empresa o alguna institución federal. En los últimos tiempos el tema sonó más entre la población, tanto que llegó a oídos del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

¿Qué es una ghost gun?

Una ghost gun, o arma de fabricación casera, son armas de fuego creadas por individuos en sus hogares. Estas mismas se pueden hacer con una impresora 3D o con diferentes partes que se encuentran en venta por internet. Lamentablemente, estas armas no son rastreables y no se encuentran registradas, por lo que las autoridades no saben quién tiene alguna. De acuerdo a un reporte hecho por CBS News, estas armas pueden hacerse por menos de $200 dólares. En este mismo reporte, que se realizó con estadísticas de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en español), la sola existencia de las ghost guns incrementó los crímenes dentro de la nación.

Las autoridades hablan al respecto

De acuerdo a Marvin Richardson, director de la ATF:

“Puedes comprar una caja de piezas de armas de fuego, y puedes construirlas en conjunto. He visto videos en YouTube, donde se puede ver a la gente haciéndolo en un tiempo récord”.

Ante ello, Joe Biden decidió regular las armas de fabricación casera, para evitar que se incremente el número de tiroteos masivos, y de ser posible, acabarlos. Esta regulación tuvo lugar el 11 de abril del 2022, y mencionó algunas palabras al respecto, mientras mostraba una arma casera:

“Esta es el arma. No es difícil de montar. Un poco de taladro en casa y no lleva mucho tiempo. Cualquiera puede pedirla por correo. Cualquiera”.

Un caso importante en Florida

En agosto del año pasado, hubo un caso que involucró a un ghost gun, en el condado de Lee, en Florida. Se le pidió a Andrew Byrd, un chico de 18 años de edad, que entregara todas sus armas y municiones, después de una arma, construida por Byrd de manera casera, se disparara contra una chica de 17 años por accidente. En la corte, los documentos decían que esta arma se trataba de una ghost gun, o arma de fabricación casera. Cabe recalcar que estas mismas son ilegales en el estado de Florida, a menos que la registres con las autoridades correspondientes.

