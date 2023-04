Las Ivy League, el sueño de muchos y la pesadilla financiera de otros

Para 2024, las ocho instituciones pertenecientes a Ivy League incrementarán sus precios, superando los $ 84 000 anuales, lo que se traduce en carreras de hasta $400 000 dólares.





Muchos estudiantes solicitan apoyos financieros que cubran los gastos de matrícula. La buena noticia es que son elegibles aquellos cuyas familias ganan poseen menos recursos.



Un ejemplo es el paquete de ayuda financiera que ofrece Harvard, dirigido a las familias cuyos ingresos no alcanzan los $75 000 dólares anuales.



Princeton, por su parte, otorga un programa financiero que cubre alimentos y alojamiento, destinado a familias con percepciones menores a $65 000 anuales.





Si las cantidades parecen exorbitantes, falta conocer los costos en Cornell University (Ithaca, Nueva York), donde las anualidades alcanzarán los $84 000 dólares.



En la cima, se ubica Brown University en Providence, Rhode Island, donde la matrícula costará $84, 728 al año, lo que la convierte en la universidad más costosa de la Ivy League.



De acuerdo con College Investor estos serían los precios anuales de estas instituciones, comenzando del mayor al menor costo.



– Brown: $84,728

– Pensilvania: $84,570

– Cornell: $84,568

– Dartmouth: $83,802

– Yale: $83,880

– Columbia: $81,680

– Harvard: $76,763

– Princeton: $76,040



“Este año marca otro año de mínimos históricos en las tasas de aceptación de la Ivy League, especialmente con las mejores universidades de la Ivy League con una tasa de admisión récord del 3% al 4%”, Christopher Rim, fundador y director ejecutivo de Command Education, con sede en West Village en Ciudad de Nueva York, le dijo a New York Post.

Ivy leagues college $90k per year



Say what? pic.twitter.com/f6QFcTisTG