Hilton registra otro año récord y se consolida para la superación continua

MCLEAN, Virginia–(BUSINESS WIRE)–El año 2016 fue extraordinariamente impactante para Hilton (NYSE: HLT),

que alcanzó un crecimiento récord de la cartera y de las unidades netas,

logró su lanzamiento más exitoso de la marca con Tru by Hilton y mantuvo

su posición como la empresa hotelera de mayor crecimiento. También

completó las desinversiones

en Park Hotels & Resorts y Hilton Grand Vacations, para crear tres

empresas especializadas que liderarán sus respectivos segmentos con un

enorme potencial de crecimiento.





«Durante casi 100 años, el nombre Hilton ha sido sinónimo de hotelería.

Es por ello que seguimos trabajando sobre la base de nuestro éxito y nos

expandimos tan rápidamente», comentó Christopher J. Nassetta, presidente

y director ejecutivo de Hilton. «Como resultado de nuestras

desinversiones, Hilton ha logrado convertirse en un negocio más

simplificado, centrado y resistente, lo que nos permite ofrecer

experiencias cada vez más excepcionales a nuestros huéspedes, amplias

oportunidades a nuestros miembros de equipo y rendimientos de

primerísimo nivel a los propietarios y accionistas de los hoteles».

Principales puntos destacados de Hilton en 2016:

Puntos destacados a nivel mundial

Mantuvo su posición como empresa hotelera mundial de más rápido

crecimiento sobre la base del porcentaje de crecimiento orgánico de

crecimiento sobre la base del porcentaje de crecimiento orgánico de unidades netas. Aumentó su cartera hasta alcanzar el récord de más de 300 000

habitaciones, con más de una de cada cinco habitaciones en

construcción a nivel mundial destinada a las marcas de Hilton, que es

4,5 veces la participación mundial existente de habitaciones de

Hilton. Cuatro de las marcas de Hilton se encuentran entre las

principales cinco marcas en la industria de la construcción a nivel

habitaciones, con más de una de cada cinco habitaciones en construcción a nivel mundial destinada a las marcas de Hilton, que es 4,5 veces la participación mundial existente de habitaciones de Hilton. Cuatro de las marcas de Hilton se encuentran entre las principales cinco marcas en la industria de la construcción a nivel mundial. Aprobó 106 000 nuevas habitaciones, inició la construcción de 76 000

habitaciones e informó un crecimiento unitario neto de 45 000

habitaciones, lo que representa un crecimiento del 6,6 % de la cartera

habitaciones e informó un crecimiento unitario neto de 45 000 habitaciones, lo que representa un crecimiento del 6,6 % de la cartera administrada y franquiciada. Abrió casi una propiedad al día (un total de 354 propiedades) y amplió

su presencia a lo largo de cinco nuevos países (Armenia, Estonia,

Filipinas, Marruecos y Montenegro) para un total de 104 países y

su presencia a lo largo de cinco nuevos países (Armenia, Estonia, Filipinas, Marruecos y Montenegro) para un total de 104 países y territorios. Lanzó su marca número 13, Tru by Hilton, que se ha convertido en la

marca nueva de más rápido crecimiento en la historia de la empresa y

creemos que se convertirá en la marca hotelera de nueva creación más

exitosa de la industria, con cerca de 400 contratos firmados o en

Puntos destacados de la empresa

Acogió a 150 millones de huéspedes en sus casi 4900 propiedades

gestionadas, franquiciadas o de propiedad exclusiva. Creó casi 20 000 nuevos puestos de trabajo en el sector en todo el

mundo como resultado de la apertura de propiedades gestionadas y

mundo como resultado de la apertura de propiedades gestionadas y franquiciadas a través de su cartera. Sumó 9 millones de miembros a su programa de fidelización de clientes

HHonors para alcanzar un total de casi 60 millones de miembros, que

HHonors para alcanzar un total de casi 60 millones de miembros, que representan el 55 % de la ocupación total. Recibió la distinción de Great Place to Work® como uno

de los «World’s 25 Best Multinational Workplaces» (25 mejores

empresas multinacionales para trabajar), además de los reconocimientos «Most

Admired Companies» (empresas más admiradas) de Fortune y «Most

Innovative Companies» (empresas más innovadoras) de Boston Consulting

Puntos destacados en material de desarrollo regional

Américas : por segundo año consecutivo, Hilton informó a un

número récord de autorizaciones en toda la región, con la firma de más

de 600 contratos, lo que representa aproximadamente 73 000

: por segundo año consecutivo, Hilton informó a un número récord de autorizaciones en toda la región, con la firma de más de 600 contratos, lo que representa aproximadamente 73 000 habitaciones. Europa, Oriente Medio y África : Hilton cerró el año con casi

100 nuevas autorizaciones (aproximadamente 16 500 habitaciones),

: Hilton cerró el año con casi 100 nuevas autorizaciones (aproximadamente 16 500 habitaciones), incluidas sus primeras propiedades en Letonia, Lituania y Serbia. Asia Pacífico: Hilton tuvo un año récord en

autorizaciones con la firma de casi 17 000 habitaciones. Solo la Gran

China tuvo también un año excepcional con casi 60 contratos (más de 12

000 habitaciones) firmados, incluidos los dos primeros hoteles Curio –

A Collection by Hilton y Canopy by Hilton. Hampton by Hilton abrió

siete hoteles y firmó 30 hoteles en China a través de su asociación

Puntos destacados de la marca

Puntos destacados en material de innovación

La app

Hilton HHonors, la aplicación del galardonado programa de

fidelización de clientes, se ha descargado más de 3,6 millones de

veces (una descarga cada 8 segundos) y es la aplicación de viajes

Hilton HHonors, la aplicación del galardonado programa de fidelización de clientes, se ha descargado más de 3,6 millones de veces (una descarga cada 8 segundos) y es la aplicación de viajes mejor clasificada en el App Store de Apple. Registro

digital con selección de habitación, la forma pionera en hotelería

y única para registrarse y elegir la habitación exacta que desea, está

disponible en todo el mundo en más de 4700 hoteles y se ha utilizado

más de 22 millones de veces desde su lanzamiento en el verano de 2014.

digital con selección de habitación, la forma pionera en hotelería y única para registrarse y elegir la habitación exacta que desea, está disponible en todo el mundo en más de 4700 hoteles y se ha utilizado más de 22 millones de veces desde su lanzamiento en el verano de 2014. Actualmente se utiliza a un ritmo de más de un millón de veces al mes. Los huéspedes de Hilton ahora pueden acceder a sus habitaciones a

través de la aplicación Hilton HHonors mediante la funcionalidad de llave

digital, actualmente disponible en 750 hoteles. Hilton seguirá

creciendo sobre la base de esta capacidad líder en la industria, con

otros 2500 hoteles alrededor del mundo que ofrecerán el servicio a

Puntos destacados en términos de mejor lugar para trabajar

