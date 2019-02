Oracle abandona su más grande teoría de daños de derecho de autor contra Rimini Street

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–Rimini Street, Inc., el proveedor líder independiente de soporte de

software empresarial para el software AG de SAP (NYSE: SAP) Business

Suite y BusinessObjects

y el software de Oracle Corporation (NYSE: ORCL) Siebel,

PeopleSoft,

JD

Edwards, E-Business

Suite, Oracle

Database, Hyperion

y Oracle

Retail, emitió hoy una declaración acerca de las reclamaciones de

daños hechas por Oracle en el Procedimiento Civil

N.° 2:10-cv-00106-LRH-PAL entre Oracle USA, Inc., y colaboradores contra

Rimini Street, Inc. (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de

Nevada).

Declaración:

Oracle ha sufrido otro revés importante en su larga lucha de una década

contra la competencia y en los casi seis años de litigio de la empresa

contra el proveedor líder mundial de soporte de software independiente,

Rimini Street.

En una reciente presentación del Tribunal, en respuesta a las

impugnaciones planteadas por Rimini Street, Oracle abandonó su mayor

teoría de daños de infracción de derechos de autor por sus productos de

software de las marcas PeopleSoft, JD Edwards y Siebel, basado en el

valor justo de mercado, medido por la licencia hipotética o el método de

la renta, para “racionalizar” los asuntos para el juicio.

En consecuencia, Oracle ha retirado los daños por $210 millones

asociados con su teoría del valor justo de mercado. La teoría primaria

de daños de derecho de autor remanente de Oracle en el caso es sobre

lucro cesante, donde Rimini Street afirma que la teoría de Oracle carece

de fundamento, debido a una falta total de la prueba de la causalidad.

En el juicio, Rimini Street introducirá el testimonio de expertos de que

los daños de derecho de autor de Oracle, si acaso Oracle puede

demostrarlos, son menores a $9 millones.

Si el Tribunal, a raíz de las apelaciones, determina que Rimini Street,

efectivamente, infringió los derechos de propiedad intelectual de Oracle

con cualquiera de sus procesos de soporte, Rimini Street está listo y

dispuesto a asumir toda la responsabilidad y compensar de manera justa a

Oracle por los daños probados, y se compromete a corregir todos los

procesos relacionados de acuerdo con la orientación del Tribunal.

Rimini Street espera con interés su día en el Tribunal, ya que se

esfuerza por llegar a la conclusión con Oracle. Mientras tanto, Rimini

Street continúa ofreciendo el soporte de más alto valor y el servicio

ultrasensible para sus clientes, ampliando sus capacidades en todo el

mundo y sigue liderando el mercado independiente de mantenimiento de

software empresarial con su nueva clase innovadora de servicios de

soporte empresarial.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street es el proveedor independiente líder y global en servicios

de soporte de software empresarial. La compañía está redefiniendo los

servicios de soporte empresarial desde 2005 con un programa innovador y

galardonado que les permite a los licenciatarios de Oracle y SAP poder

ahorrar hasta un 90 % en sus costos anuales de soporte. Los clientes

pueden continuar con su versión actual de software sin necesidad de

realizar actualizaciones durante un mínimo de 15 años. Más de 1000

organizaciones en todo el mundo, de la lista Fortune 500, del mercado

medio y del sector público de una amplia gama de industrias, han elegido

a Rimini Street como su proveedor de soporte independiente y de

confianza. Para obtener más información, sírvase visitar www.riministreet.com.

Declaraciones a futuro

Es posible que este comunicado de prensa contenga declaraciones a

futuro. Las declaraciones a futuro son identificables por palabras,

tales como “cree”, “puede”, “podrá”, “calcula”, “continúa”, “anticipa”,

“pretende”, “espera” y otras expresiones similares. Estas declaraciones

a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres, y están basadas en

diversos supuestos. Si los riesgos se materializan o nuestros supuestos

demuestran ser incorrectos, los resultados reales podrían diferir en

forma material de los resultados implícitos en estas declaraciones a

futuro. Rimini Street no asume ninguna obligación de actualizar

cualquier declaración a futuro o información, las cuales únicamente son

válidas en la fecha de este comunicado de prensa.

Rimini Street y el logotipo de Rimini Street son marcas comerciales de

Rimini Street, Inc. Todos los demás nombres de compañías y de productos

pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares. Copyright ©

2015. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión

oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación

y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única

versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Rimini Street, Inc.

Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414

mmcglocklin@riministreet.com