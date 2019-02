Resumen: SES Government Solutions satisface los requisitos de enlace de la FAA

RESTON, Va.–(BUSINESS WIRE)–El proveedor mundial de soluciones satelitales, SES Government Solutions

(SES GS), satisfará los requisitos WAAS (Wide Area Augmentation System)

de la FAA (Federal Aviation Administration) tanto en tierra como en el

espacio. El pasado 31 de agosto de 2015, Raytheon Integrated Defense

Systems anunció que había elegido a SES GS para que desarrollara dos

estaciones GEO Uplink Subsystem para soportar la red WAAS de próxima

generación. Los datos transmitidos por las estaciones de enlace

mejorarán la precisión, integridad y disponibilidad de las señales GPS

concebidas para permitir a las aeronaves utilizar el GPS para todas las

fases de vuelo, incluidos las aproximaciones de precisión a los

aeropuertos dentro del área de cobertura.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada

del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser

comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del

texto que tendrá validez legal.

Contacts

For further information please contact:

Natalia Kossobokova

Marketing

& Communications Director

SES Government Solutions

natalia.kossobokova@ses-gs.com

Tel:

+1 703 646 7231