VERSION CORREGIDA: Ahora Publicado en Annals of Surgery: Los Resultados Favorables a Largo Plazo Demuestran la Eficacia en el Refuerzo de Tejidos GORE BIO-A en la Reparación de la Hernia Abdominal Compleja

Los resultados de los estudios finales muestran, por primera vez, la

eficiencia de la malla bioabsorbible en desafiar la reparación de

hernias; tiene el potencial de terminar con la era de la biología en la

reparación de hernias

FLAGSTAFF, Arizona–(BUSINESS WIRE)–W.

L. Gore & Associates, Inc. (Gore) anunció hoy los resultados

finales de un estudio1 a largo plazo, prospectivo,

multicéntrico para la evaluación del uso del refuerzo

de tejidos GORE®

BIO-A®, una malla bioabsorbible, para la reparación de la hernia

abdominal compleja (complex ventral hernia, CVH) en pacientes con campos

contaminados. El Dr. Michael Rosen, de la Clínica Cleveland, el

investigador principal del estudio, publicó la investigación en la

revista Annals of Surgery.





Los pacientes y los médicos interesados en conocer más acerca del

estudio pueden ver el documento aquí.

Los pacientes programados para someterse a la reparación de la hernia

abdominal compleja, a menudo, no tienen una buena calidad de vida antes

de la operación, a causa de una fístula gastrointestinal (FG), infección

de la malla o herida abdominal no cicatrizada. Con un tamaño de muestra

de más de 100 pacientes, los resultados de este estudio demostraron una

mejor calidad de vida y la reparación intacta de la hernia en un 83 %

cuando se usa el refuerzo de tejidos GORE BIO-A. Típicamente, en la

población de este tipo de pacientes, el índice de recurrencia asciende

hasta el 30 por ciento2 con una malla biológica. Los

investigadores informaron que una malla no biosintética no requirió de

la remoción completa debido a infección.

“Creo que este estudio representa un paso importante hacia la definición

de la manera más apropiada de reconstruir los defectos de la compleja

pared abdominal”, afirmó el Dr. Rosen. “Bio A [el refuerzo de tejidos

GORE BIO-A] se comportó muy bien en este exigente grupo de pacientes y

proporcionará una alternativa redituable en relación con las cirugías

reconstructivas”.

El refuerzo de tejidos GORE BIO-A, como malla biosintética, también

resulta más económico con respecto a la malla biológica. Por lo general,

la malla biológica resulta, a menudo, más costosa que la biosintética,

debido a la complejidad para recolectar tejido humano o animal, y

también al procesamiento subsiguiente y a los requisitos de

almacenamiento para evitar el riesgo de contaminación viral.

El refuerzo de tejidos GORE BIO-A es una malla diseñada, en forma única,

de polímeros sintéticos biocompatibles que es gradualmente absorbida por

el cuerpo, al tiempo que su matriz 3D de poros abiertos, altamente

interconectados, facilita la generación y la cicatrización de los

tejidos. Como un andamio

del tejido sintético, esta malla no deriva de tejido humano o

animal, sino que ha sido diseñada para uniformidad, consistencia y

versatilidad. La evidencia clínica demuestra que el andamio es

reemplazado por el beneficioso colágeno del tipo I.

“Este estudio proporciona, por primera vez, algo en lo que siempre hemos

creído: una malla biosintética ofrece ventajas específicas si se la

compara con una malla biológica”, sostuvo Ron Anderson, líder de la

unidad de negocios de cirugía general. “Al ser tanto más conveniente

desde el punto de vista de los costos de los hospitales y oficinas de

compras y también tomando en consideración la calidad de vida de los

pacientes, el refuerzo de tejidos GORE BIO-A es verdaderamente un

cuidado avanzado de la salud y de la forma de tratar la CVH”.

Annals of Surgery, la publicación sobre cirugía mejor considerada en el

mundo, ofrece a la comunidad médica internacional información sobre

contribuciones significativas para el avance de la ciencia y la práctica

de la cirugía. Los cirujanos recurren a la revista Annals of Surgery, en

primer lugar, en busca de innovaciones relacionadas con la práctica y la

técnica.

ACERCA DE NOSOTROS

En Gore Medical, hemos proporcionado soluciones terapéuticas creativas a

problemas médicos complejos durante más de 40 años. Durante ese tiempo,

se han implantado más de 40 millones de dispositivos clínicos

innovadores del Gore Medical, los cuales han salvado y mejorado la

calidad de vida de las personas a nivel mundial. Nuestra amplia

gama de productos incluyen injertos vasculares, dispositivos

endovasculares e intervencionistas, mallas quirúrgicas para reparación

de hernias y reconstrucción de tejidos blandos, materiales de refuerzo

de la línea de grapado y suturas para uso en cirugía vascular, cardíaca

y general. Somos parte de un grupo selecto y reducido de compañías que

figura en todas las listas de las “100 Mejores Compañías para Trabajar”

en los EE. UU., desde que se creó esta clasificación en 1984. Para

obtener más información, visite www.goremedical.com.

