Leonardo DiCaprio testifica en juicio contra el rapero Pras

El ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio, testificó la mañana del lunes en una corte federal, esto como parte de un juicio contra el ex rapero de Fugees, Pras Michel.





Al juicio, donde Pras es señalado de tomar $100 millones de un magnate fugitivo para ganar simpatía entre los altos funcionarios estadounidenses, acudió DiCaprio puntualmente.



Prakazrel “Pras” Michel, es señalado de canalizar dinero de un patrocinador escurridizo a través de prestanombres para la reelección de Barack Obama en 2012.



Cinco años después, los fiscales aseguraron que el rapero intentó silenciar una investigación sobre el misterioso financiador, durante la presidencia de Trump.



En el ojo del huracán está Jho Low, el empresario a quien se le adjudica la autoría de una jugada que implica lavado de dinero y robo de millones de un fondo de inversión.





¿Cuál es la relación entre DiCaprio, Low y Pras?

La conexión de DiCaprio con el caso proviene de su relación de años con Low, uno de los financiadores de “The Wolf of Wall Street”, quien asegura es inocente.



Con una jugada al estilo “Catch Me If You Can”, Low se mantiene fugitivo y sin dejar pista.



Según las autoridades, Pras fungió como un conducto para los millones hurtados de Low y su persistencia en tener voz dentro del gobierno estadounidense.



Los fiscales alegan que, durante el segundo semestre de 2012, Low ordenó la transferencia de 21,6 millones de dólares desde instituciones extranjeras a las cuentas de Pras.



Aseguran que después el ex rapero pagó a una veintena de donantes apócrifos para que pudieran hacer donaciones a su nombre y ocultar la procedencia del dinero.



DiCaprio reveló que conoció a Low en Las Vegas en 2010. “Entendí que era un gran hombre de negocios con muchas conexiones diferentes en Abu Dhabi y Malasia”, testificó.



Además de su relación con Low, DiCaprio dijo que conocía a Pras de la década de 1990, después de un concierto de Fugees.



Las excentricidades de Low

Entre los gustos extravagantes de Low, figuran las fastuosas reuniones con celebridades y viajes a bordo de su jet privado.



DiCaprio narró un inverosímil viaje que inició en Australia en la víspera del Año Nuevo y culminó en Las Vegas en un mismo día. Pras acudió a uno de estos viajes.



Luego de varias contribuciones a la fundación benéfica de DiCaprio, Low planteó la idea de financiar gran parte de “The Wolf of Wall Street”.



El actor angelino, resaltó que su equipo le autorizó aceptar el financiamiento. “Era una persona de negocios legítima que quería invertir en la película”, declaró.



Otra importante revelación, ocurrió durante una conversación informal en la que Low le dijo a DiCaprio que haría una contribución a la campaña para reelegir a Obama.



Habló de un monto entre los 20 y 30 millones de dólares, aseguró el protagonista de Titanic.



La ex estrella de la NFL, Jack Brewer, dijo que Pras le hizo una transferencia por $32,000 por participar en un evento de recaudación de fondos para Obama.



Brewer afirmó que se sintió incómodo con el acuerdo y devolvió el dinero.