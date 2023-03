Ley 837: lo que esperaba DeSantis versus lo que está ocurriendo

La intención de la 837, es disminuir las llamadas “demandas frívolas” y prevenir las prácticas abusivas de los abogados litigantes. ¿Está cumpliendo su cometido?.





Cuando ratificó el proyecto, en Tallahassee, el gobernador aprovechó para detallar cómo beneficiaría a los inversionistas y empresarios la implementación de la 837.



“Me enorgullece firmar esta legislación para proteger a los floridanos, salvaguardar nuestra economía y atraer más inversiones a nuestro estado”.



En palabras de la propia oficina del gobernador, este paquete elimina los multiplicadores de los honorarios de los abogados principalmente.

Florida has long been known as a “judicial hellhole” due to the legal system’s incentivizing of excessive and frivolous lawsuits.



Today, I signed a series of reforms that will protect Floridians and our economy from predatory lawsuits. pic.twitter.com/SEXUoookuh