Los libros sobre Roberto Clemente ya se extenderán en aulas educativas. Los hijos del pelotero Roberto Clemente confirmaron durante una grabación transmitida en un programa de radio local, que recibieron una llamada del distrito escolar del condado de Duval afirmando que libros de su padre regresaron a las bibliotecas escolares.

Libros sobre Roberto Clemente aprobados para las aulas escolares

“Entiendo que el condado de Duval había retirado unos libros para evaluar su contenido y entonces saber si eran aptos para que los menores pudieran leer esos libros. Lo último que sabemos es que el libro de nuestro padre si era apto para estudiantes de tercer grado en adelante. O sea que no lo están removiendo del sistema de educación, nos dejaron saber a mi hermano Roberto Jr., y a mí”.

Estas fueron las palabras de Luis Roberto Clemente, hijo del destacado deportista puertorriqueño.

Después de tantas discusiones, debate y controversias, los dos libros del famoso jugador de béisbol boricua, Roberto Clemente, encontró la aprobación de las autoridades escolares el lunes, 13 de febrero del 2023. Así lo indicó el distrito escolar de Duval, esto tras la gran polémica nacional que se suscitó.

Solo necesitaban revisarse

Mientras tanto, el distrito escolar de Duval, en el estado de Florida, recalcó que los libros correspondientes no fueron prohibidos, sino que se colocaron “bajo revisión”. La ley de Florida es la que obliga que todos esto materiales sean revisados por un especialista certificado en medios. Esto debe de realizarse antes de que las copies se envíen a las aulas educativas. Los libros que fueron “censurados” por algún tiempo fueron “Roberto Clemente” de Wil Mara y “Roberto Clemente: Pride of the Pittsburgh Pirates'”de Jonah Winter y Raúl Colón. Cabe destacar que estos mismos ya tuvieron sus revisiones correspondientes y que ya cuentan con una aprobación por parte de las autoridades.

El libro de Clemente, miembro del Salón de la Fama del béisbol y de origen puertorriqueño, estuvo bajo revisión de especialistas en medios del condado de Duval quienes buscaron temas prohibidos por la administración del gobernador Ron DeSantis. La aprobación se produjo cuando el distrito escolar del condado de Duval con sede en Jacksonville estaba bajo escrutinio, junto con otros distritos que tuvieron problemas para cumplir con las nuevas regulaciones estatales sobre bibliotecas y materiales para el aula.

Los medios de comunicación nacionales también se dieron cuenta de la controversia, la cual cobró fuerza durante el Mes de la Historia Negra y el comienzo de los entrenamientos de primavera en febrero.

En comunicado enviado a La Prensa Florida por Sonya Duke-Bolden, de relaciones públicas del distrito escolar del condado de Duval, explicó que los libros de Clemente son parte de los 1,6 millones de títulos de libros de las bibliotecas de las escuelas que necesitaban de una revisión hecha por un especialista certificado en medios.

Lo expresado en el libro

De acuerdo con el libro “Roberto Clemente: Pride of the Pittsburgh Pirates“, analiza los momentos en que el pelotero enfrentó el racismo durante su carrera en el béisbol. Relata que los locutores deportivos pronunciaron mal su nombre. Los escritores de periódicos lo llamaron “vago” y se burlaron de su acento puertorriqueño, según el libro. La mayor parte de la narración se enfoca en su habilidad para superar el racismo y la adversidad.

Pero la historia cambia dramáticamente cuando habla de la trágica muerte de Clemente en 1972 a los 38 años. Cuando él estaba en un avión rumbo a América Central para llevar ayuda a las víctimas de un terremoto en Nicaragua. Desafortunadamente, el motor falló y el avión cayó en el océano.

Los dos libros formaban parte de una lista más grande que se “retuvo” para una revisión adicional, según el distrito escolar de Duval. Se indicó que 179 libros serían revisados. De esos, 106 fueron revisados y enviados a las aulas. Otros 47 fueron devueltos al editor.

Por su parte el gobernador republicano de Florida Ron DeSantis dijo que las nuevas leyes estatales se dirigen a proteger a los estudiantes menores de la “pornografía” y los libros con actos sexuales, no contra figuras como Clemente.

El comisionado de Educación de Florida habla al respecto

Mientras Manny Díaz Jr., Comisionado de Educación de Florida, también dijo que el libro de Clemente no está prohibido. “Estas son noticias falsas. Florida no prohíbe los libros, y este libro en particula está actualmente en los estantes escolares de todo el estado”.

Expresó Díaz frente a los medios de comunicación. También pudo agregar lo siguiente:

“Para el mes de marzo voy a hacer una recomendación de que ese mismo libro, el de Roberto Clemente, debería ser el libro del mes. Y que debe ser recomendado como lectura para los estudiantes en el estado de la Florida”.

Por último indicó:

“Ninguna ley prohíbe ese tipo de libros. Estamos hablando de un libro de Roberto Clemente. Un héroe hispano en el béisbol americano y desafortunadamente se ha usado como un arma política para desacreditar al gobernador de Florida”.

