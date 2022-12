Comparte en:

Finalmente, llegó el teatro en español dentro de la Florida Central. En Estados Unidos, los contenidos artísticos y culturales en habla hispana son muy pocos frecuentes, sin embargo, con la llegada de estas obras, la comunidad latina disfrutará de las artes en su idioma madre.

Llega el teatro en español en Florida Central

A pesar de que toda la zona central de Florida tiene una comunidad grande que habla en español, las obras culturales y artísticas dentro de la zona son poco frecuentes, y algunas veces, son nulos. Por ello, varios grupos hacen actividades para cambiar esto y reforzar las actividades culturales dentro de la comunidad latina. Una de ellos son el grupo teatral “TEATRO FOR THE SOUL”.

Teatro en español gracias a TEATRO FOR THE SOUL

La compañía teatral “TEATRO FOR THE SOUL” presentará varías obras cortas durante este 2022 y una larga durante los inicios del siguiente año. Las obras cortas se presentarán en The Place at Orlando el 22 de diciembre de 2022. Las obras se presentarán formato sainete. Los sainetes son piezas teatrales breves de tema jocoso y normalmente de carácter popular. Fueron muy populares en España desde el Siglo de Oro hasta mediados del siglo XIX. Los sainetes eran de un solo acto y se intercalaban en los entreactos de una obra dramática.

Las obras de este año

Estas son las obras:

Verde Luz

Verde Luz narra la historia de Benny, un hombre quien decide regresar a Puerto Rico a vivir con su anciana madre.

Género: Drama

Duración: 30 minutos

Actúan: Wilderman García y Brenda del Valle

Inglés con Barreras

Bruno quiere aprender inglés para tomar el examen de ciudadanía y traer a su nueva familia a los Estados Unidos, pero su profesora de inglés tiene otras intenciones.

Género: Comedia

Duración: 30 minutos

Actúan: Wilderman García y Brenda del Valle

Una obra más para el 2023

De igual manera, TEATRO FOR THE SOUL tiene un acuerdo más con Osceola Arts, para presentar una obra teatral en español durante el 2023. El próximo 13, 14 y 15 de enero de 2023 se presentará la comedia “Me casé por papeles” del dramaturgo puertorriqueño, Gabriel Villegas. Esta obra trata de la historia de Diego, un florista de 35 años que desea cumplir el sueño de su hija de celebrar su quinceañero, pero no tiene dinero. Él acuerda contraer matrimonio con Nadia, una ex reina de belleza y aspirante a actriz de telenovelas a cambio de $20,000. Un giro inesperado amenaza con arruinar sus planes de evadir las leyes de inmigración de los Estados Unidos.

Autor: Gabriel Villegas

Dirección: Camilo Bedoya

Actores: Wilderman García, Lina Bayona, Brenda del Valle y Sonia Cordovés.

Puedes encontrar los boletos en el siguiente enlace:

https://ci.ovationtix.com/36632/production/1143818

Un poco sobre Teatro for the Soul

Esta compañía de teatro tiene como objetivo principal el promover la cultura hispana, defender a los inmigrantes y mejorar la salud mental y la calidad de vida de la comunidad latina. Todo esto lo harán a través de diferentes obras de teatro en español de alta calidad. Cabe destacar que Teatro for the Soul se fundó en el 2017, por Gabriel Villegas, profesor y dramaturgo.

