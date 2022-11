Redes sociales

Después de experimentar un alza enorme, los NFT ya están en una caída inminente que parece empeorar cada día. Muchas personas indicaban que este sería el futuro, sin embargo, ahora no son más que pérdidas dentro del mercado debido a que siempre fueron un esquema Ponzi. Entérate de cómo los NFT cayeron con la siguiente nota:

Los NFT y su caída

No es un secreto que el sistema económico global provoca que muchas personas encuentren maneras de obtener ganancias, aunque este mismo se obtenga aprovechándose de otros con las mismas necesidades. Los “emprendedores” aseguran que los NFT tendrán un repunte, sin embargo, estos mismos parecen ser un “pozo sin fondo”, ya que algunos siguen bajando sus precios.

El “efecto burbuja” que vivieron los NFT fue debido a la gran popularidad que ganaron, nombrándose como una fuente de riqueza del futuro y que son inversiones que te garantizan un dividendo. Si bien, algunos obtuvieron ganancias a través de los NFT, estos mismos tuvieron resultados porque muchos otros sufrieron grandes pérdidas.

Pero, ¿por qué sucede esto? Esto se debe a que los NFT se promovieron a través de un esquema Ponzi, algo que también sucede con las criptomonedas, por lo menos las de nueva generación.

¿Qué es un esquema Ponzi?

Un esquema Ponzi es un sistema piramidal fraude donde se inflan los números de la rentabilidad de una inversión a cantidades irreales. Esto provoca que muchos se sientan atraídos por las grandes ganancias. Con el capital recaudado, se pagan los intereses prometidos a las personas que están en la cúspide de la pirámide. Lamentablemente, los demás no se llevan nada.

Si deseas tener alguna recompensa en este sistema, deberás conseguir inversionistas que inflen los números al punto en que tú puedas recibir remuneraciones. Si realizas esta acción, no estarías siendo un inversor, tampoco un emprendedor, sino, que serías un fraude. Muchas personas, al crear su proyecto de NFT, trataron de obtener capital a toda costa, incluso con mentiras, para inflar los números y provocar el “efecto burbuja”. Es aquí cuando muchos deciden vender sus NFT y así obtener dividendos, provocando que otros más se retiren, y el valor del producto se reduzca enormemente.

La caída inminente

Los NFT están muy relacionados con la salud financiera de las criptomonedas, ya que estas mismas se compran a través de Ethereum. Cuando el mercado de las divisas digitales cae, los NFT también lo hacen. Esta caída se debe a las grandes fluctuaciones e inestabilidad de las riquezas digitales. Las criptomonedas también dependen de que mucho inviertan dentro de su mercado, y cuando muchos venden, sus valores caen.

Los expertos en NFT tienen esperanzas en esta tecnología, diciendo que podría haber una evolución de este bien virtual. También creen que con el Metaverso que esta creando Mark Zuckerberg, la evolución de las propiedades digitales podría ser grande, llegando a contar con productos únicos por usuario, que podrían comercializarse en el Metaverso.

Cabe destacar que, tanto los NFT, las criptomonedas y el Metaverso se encuentran en un estado penoso, y que la falta de información acerca de ello sirve para cometer mayores fraudes.

Hasta ahora, todo parece indicar que las criptomonedas volverán a recuperar parte de su valor, los NFT no serán el futuro y que el Metaverso no estará listo pronto. Te recomendamos tomar precauciones si deseas invertir algo en estas tecnologías. Infórmate, desconfía y cuestiónate, se trata de tu patrimonio, no dejes que fraudes te lo quiten.

