LUMA Energy pide más dinero para realizar sus funciones

LUMA Energy pide más dinero para poder seguir con sus funciones. La empresa de electricidad pidió que se les otorgara alrededor de $7 millones de dólares adicionales a los que recibe de manera anual, esto por los altos costos de vida.

El Negociado de Energía de Puerto Rico indicó que la empresa encargada de la distribución de electricidad en toda la isla boricua, LUMA Energy, solicitó alrededor de unos siete millones de dólares más de lo que recibe de manera anual. El motivo es los grandes costos de vida que hay dentro del estado. El representante de la agencia gubernamental.

Sigue leyendo: Hamilton de regreso a Puerto Rico

Tomás Torres Placa dijo en una entrevista que LUMA recibe alrededor de unos $115 millones de dólares y que con este aumento, incrementará a $122 millones de dólares al año.

Podría interesarte: Christian Nodal conquista al público Latinoamericano de Orlando

Torres expresó lo siguiente a los medios de comunicación y prensa:

“Como a este contratista no se le supervisa, ellos pidieron eso (el aumento) por el alza en el costo de vida. Como esto no se supervisa, se hacen peticiones que no se deben no considerar”.