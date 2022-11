Mary Trump asegura que Trump “quemará todo” si GOP lo culpa por elecciones

Redes sociales

La sobrina del expresidente, Mary Trump, asegura que Donald Trump “quemará todo” si el GOP lo culpa por resultado de las elecciones intermedias.

Mary Trump habla sobre las elecciones intermedias

Mary Trump, una conocida crítica de su tío, dijo que el expresidente es “la persona más peligrosa para el partido republicano” en este momento.

La sobrina del expresidente, Mary Trump, declara lo siguiente:

“Donald se vuelve más peligroso cuando teme perder relevancia, cuando teme dejar de ser el centro de atención.

Cuando teme dejar de ser el que tiene el control”.

Los comentarios de Mary Trump se producen después de que los republicanos no consiguieran los amplios avances que esperaban durante las elecciones de mitad de mandato de 2022.

Mary Trump es una psicóloga de 56 años que lleva mucho tiempo distanciada del expresidente. Ha publicado un libro sobre el titulado “The Reckoning: Our nation’s trauma and finding a way to heal”, el año pasado.

Algunos candidatos de alto perfil respaldados por el expresidente no ganaron sus carreras, lo que llevó a muchos miembros del GOP a culpar a Donald Trump por su mal desempeño.

“No sabemos qué tipo de información tiene sobre otras personas de su partido”, añadió. “Lo que sí sabemos es que estaría dispuesto a utilizarla (…) Donald quemará todo si siente que está cayendo”.

La senadora demócrata Catherine Cortez Masto ganó el domingo una de las contiendas más reñidas del país en Nevada, asegurando el control demócrata del Senado.

El control de la Cámara de Representantes seguía sin decidirse a primera hora del lunes mientras se contaban las papeletas en varias carreras.

¿Donald Trump vs Ron DeSantis en 2024?

La semana pasada, Trump desató una avalancha contra DeSantis, llamándolo un “gobernador republicano promedio”. También acusó a DeSantis de ser desleal y se refirió a él con un nuevo apodo, “Ron DeSanctimonious”.

Mary Trump también dijo que Trump podría vencer al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en una posible contienda por la nominación republicana de 2024.

DeSantis, el mayor rival del expresidente en el Partido Republicano, logró una gran victoria en la reelección en Florida la semana pasada, cimentando sus credenciales en el partido.

“No me malinterpretes, creo que es igual de peligroso, pero no creo que juegue a nivel nacional”, dijo Mary Trump sobre DeSantis. “No tiene carisma, algo que desgraciadamente sí tiene Donald”.

Donald Trump ha atacado repetidamente los comentarios de su sobrina sobre él en el pasado, sugiriendo que es parcial contra él.

“Y Donald dejó claro la semana pasada que se siente perfectamente cómodo sacando trapos sucios. Bueno, puede que ya tenga trapos sucios”, dijo.

Trump y DeSantis son actualmente los principales aspirantes a la candidatura presidencial republicana de 2024, aunque ninguno de ellos ha anunciado su candidatura a la presidencia.

La asesora de Trump, Kellyanne Conway, dijo en septiembre que el expresidente está deseando anunciar pronto su candidatura para 2024. En un mitin el 5 de noviembre, Donald Trump se burló de que un anuncio vendría en un “período muy, muy, muy corto de tiempo.”