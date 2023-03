MCO extiende su horario de reservaciones

Comparte en:

El horario de reserva de MCO se extendió de 5 a. m. a 5 p. m., esto permitirá que más usuarios puedan realizar sus registros, siempre y cuando su vuelo esté programado entre las 6:30 am y las 8:30 pm.

Reserva sin costo, un horario para pasar el filtro de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO)

Para reservar tu pase por el filtro de seguridad debes dirigirte al sitio web autorizado Clearme/reserve elige el destino como Orlando MCO, ingresa los detalles de tu vuelo, la cantidad de pasajeros en tu grupo y selecciona un horario para pasar por seguridad que funcione para sus horarios de vuelo. Es importante considerar la hora a la que debe estar presente en la sala de espera para poder abordar sin retrasos.

Una vez que ingreses la información correspondiente a tu próximo viaje, recibirás un correo electrónico de confirmación y un código QR que deberás conservar y presentarlo en el aeropuerto.

¿Cómo pasar por el filtro de seguridad en MCO usando mi reserva Clearme?

El día de tu viaje, preséntate con tu código QR en Reserve Lane, escanea tu confirmación (código QR) y usa el carril más rápido para trasladarte al TSA donde revisarán su ticket de abordar e identificación para proceder después con la revisión física estándar.

En el aeropuerto las terminales A, B y C tienen carriles especiales para las Reservas en MCO, pero tienen espacios limitados por día, te recomendamos reservar con un mínimo de 72 horas a la salida de tu vuelo para evitar contratiempos.

Este nuevo servicio del Aeropuerto Internacional de Orlando MCO, permite a los viajeros planificar con anticipación sus tiempos de espera y reservar un espacio en la linea de seguridad destinado a su grupo de viaje.

Para esta temporada alta, que inicia con el Spring Break, será una opción ideal para quienes desean evitar la mayor cantidad de filas posibles y optimizar sus tiempos de traslado y espera.

Este servicio operado e impulsado por CLEAR es sin costo adicional, que se convirtió en una de las aplicaciones más populares entre los usuarios del MCO por lo conveniente.

Recuerda que los horarios para el paso por el control de seguridad que están disponibles inician a las 5:00 a. m. y terminan a las 5:00 p. m. y son compatibles con los vuelos que salen entre las 6:30 a. m. y las 8:30 p. m.

¿Cómo evitar contratiempos en el filtro de seguridad?

Algunos artículos de uso común representan un peligro latente para el vuelo. Un artículo peligroso (también conocido como material peligroso ) es cualquier sustancia o material capaz de representar un riesgo irrazonable para la salud, la seguridad y la propiedad cuando se transporta en un vuelo comercial.

La identificación de mercancías peligrosas es el primer paso para reducir los riesgos que representan los productos para los cuales es necesario un embalaje, manipulación y almacenamiento adecuados.

Aprovecha al máximo el nuevo horario de reservas del MCO, al empacar toma en cuenta la regla 311 desarrollada por el TSA

La regla del 311 del TSA es fácil de recordar y aplicar en todos los viajes. Geles, aerosoles, líquidos y pastas no deben superar los 100 ml o 3.4 oz por contenedor. Esto incluye crema dental, acondicionadores, shampoo, desodorante, gel fijador de cabello y cualquier otro artículo de higiene personal e incluso alimentos como salsa, soda y agua para beber.

Los artículos como líquidos, aerosoles y geles que califiquen para llevarse en tu carry on, deben estar dentro de una bolsa de cuarto de galón y solo está permitido llevar una de estas bolsas por pasajero.

Recuerda el número clave:

3 – de máximo 3.4 onzas

1 – Artículos que califiquen, deben estar dentro de una bolsa de cuarto de galón

1 – solo está permitida una bolsa de artículos por persona en el carry on

¿Qué determina el tamaño?

Lejos de lo que muchos asumen, la cantidad de líquido no determina el tamaño, si no el contenedor en sí. No importa si no está lleno. Para guiarte, puedes verificar la capacidad máxima del contenedor en la etiqueta del mismo.

En caso de que el contenedor exceda el tamaño permitido, deberás documentarlo con el resto de tu equipaje.

Empaca baterías de litio de forma segura

Estos consejos aplican para los siguientes tipos de baterías: Power Banks, estuches cargadores de baterías para celulares, baterías de litio recargables y no recargables, baterías para celulares, baterías para laptop, power banks, baterías externas, cargadores portátiles

Las baterías de iones de litio y de metal de litio de repuesto (sin instalar), incluidos los power banks y los estuches para cargar baterías de teléfonos celulares, deben transportarse en el equipaje de mano.

Cuando se registra el equipaje de mano en la puerta de embarque o al lado del avión, todas las baterías de litio de repuesto y los bancos de energía deben retirarse del bolso y guardarse con el pasajero en la cabina del avión.

Esta regla incluye repuestos de metal de litio y baterías recargables de iones de litio para dispositivos electrónicos personales como cámaras, teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas, relojes, calculadoras, etc. También aplica a cargadores de baterías externas (cargadores portátiles) que contienen una batería de iones de litio.

Para las baterías de litio que se instalan en un dispositivo (computadora portátil, teléfono celular, cámara, etc.), consulta la entrada de “dispositivos electrónicos portátiles, que contienen baterías”.