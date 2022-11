El mexicano Ramón Urías se lleva el Guante de Oro con Orioles de Baltimore

El mexicano Ramón Urías, el tercera base de los Orioles de Baltimore, se lleva uno de los 14 Guantes de Oro de esta temporada 2022.

Te puede interesar: Joe Biden dice en Florida que Crist se enfrenta a la encarnación de Trump

El beisbolista Ramón Urías se unió a un club exclusivo el martes, convirtiéndose en el tercera base de los Orioles en ganar un Premio Guante de Oro (Golden Glove) recibiendo el honor para la Liga Americana.

Los premios Guante de Oro son votados por los directivos y entrenadores de la MLB, que constituyen el 75% de los votos. El otro 25% se basa en la calificación del IDE de esa temporada.

Urías se impuso al también tercera base Matt Chapman, de los Blue Jays de Toronto, y a José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland. El jardinero central de los Orioles, Cedric Mullins, también fue nominado para el Golden Glove, pero perdió ante Myles Straw, también de los Guardianes.

El jugador de 28 años fue uno de los 14 ganadores del Golden Glove por primera vez en 2022. Ya que los ganadores fueron anunciados en ESPN2 antes del tercer partido de la Serie Mundial.

The best of the best!

Your 2022 American League @RawlingsSports Gold Glove winners. pic.twitter.com/7GwQlsYLOe

— MLB (@MLB) 1 de noviembre de 2022