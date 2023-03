Miami Beach en estado de emergencia por tiroteos

Comparte en:

Miami Beach impone estado de emergencia y toque de queda tras 2 tiroteos que sucedieron durante festejos del conocido Spring Break.

Miami Beach en estado de emergencia

Marzo gira en torno al Spring Break, y las playas de Florida son de los destinos principales que visitan los estudiantes durante sus vacaciones primaverales. Debido a esto, hay mucha afluencia de gente en distintos puntos turísticos del Estado del Sol.

Spring Break in Miami Beach has become a nightmare for people living in that area of the city. This man was shot in front of a restaurant on ocean drive. The video is graphic. pic.twitter.com/eJyxpwBUMg — Antonio Aquilino (@AntonioAquilino) 18 de marzo de 2023

Debido a esto, Miami Beach impuso un toque de queda a partir de la noche del domingo 19 de marzo, esto a raíz de que se suscitaron 2 tiroteos durante festejos del Spring Break o conocido como las vacaciones de primavera.

“No pedimos vacaciones de primavera en nuestra ciudad. No queremos Spring Break en nuestra ciudad. Es demasiado bullicioso, demasiado desordenado y demasiado difícil de vigilar”, dijo el alcalde Gelber.

Las multitudes alborotadas y caóticas no han podido ser del todo controladas por la policía, se les ha dificultado mantener el orden. Es por eso que han recurrido al toque de queda y a declarar en Miami Beach en estado de emergencia.

Miami Beach declaró en un comunicado de prensa que el toque de queda sería desde las 11:59 p.m. del domingo hasta las 6 a.m. del lunes. Con un toque de queda adicional que probablemente se ponga en marcha desde el jueves hasta el próximo lunes 27 de marzo.

El toque de queda afecta principalmente a South Beach, el lugar de fiesta más popular entre los turistas del Spring Break.

Según el comunicado, la decisión se debe a los dos tiroteos ocurridos el viernes por la noche y el domingo por la mañana. Los tiroteos dejaron un saldo de dos personas muertas, sin contar que debido a esto aumentan las “multitudes excesivamente numerosas y descontroladas”.

La comisión municipal tiene previsto reunirse el lunes para debatir posibles restricciones adicionales la próxima semana.

El viernes 17 de marzo en Miami Beach hubo un tiroteo en la noche, en la que un hombre desafortunadamente perdió la vida y otra fue gravemente herida. Esto hizo que una multitud saliera despavorida de los restaurantes y clubes a las calles mientras sonaban los disparos.

La policía detuvo a una persona en el lugar de los hechos y encontró cuatro armas de fuego, pero no se han dado más detalles.

Shocking Surveillance Footage Shows Spring Break Execution On Ocean Drive In Miami Beach, Suspect Arrestedpic.twitter.com/lFjqmmxSjF — Kollege Kidd (@KollegeKidd) 20 de marzo de 2023

Hubo un tiroteo a las 3:30 de la madrugada del domingo 19 de marzo en Ocean Drive, en South Beach, esto según información de la policía de Miami Beach.

Un hombre recibió un disparo y murió más tarde en un hospital, y los agentes persiguieron a un sospechoso a pie, dijo la policía en Twitter. Sus identidades no fueron reveladas, ni tampoco los posibles cargos.

Large groups of Spring Breakers are sprinting around Miami Beach desperately searching for seasoning. pic.twitter.com/7euNUV7bqh — Dissident Soaps (@DissidentSoaps) 20 de marzo de 2023

¿Qué significa el toque de queda en Miami Beach?

Las personas deben estar en sus casas o residencias antes de la medianoche, ningún turista debe de estar en la calle o en los establecimientos de Miami Beach.

Solo los hoteles pueden trabajar más tarde y solamente en servicio a sus huéspedes.

City of Miami Beach Issues State of Emergency and Curfew

– Curfew to be in effect on Sunday, March 19 from 11:59 p.m. until 6 a.m. on Monday, March 20, 2023 with separate emergency measures to be issued from Thursday, March 23 through Sunday, March 27, 2023 – pic.twitter.com/qYqwxLHxFA — City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) 19 de marzo de 2023

El comunicado de la ciudad dice que los restaurantes pueden permanecer abiertos solo para la entrega y el toque de queda no se aplicará a los residentes. Tampoco aplica a las personas que van y vienen del trabajo, los servicios de emergencia y huéspedes de hotel.

Algunas carreteras estarán cerradas y los clientes de los hoteles tendrán que presentar un justificante de su reserva.

A 24-year-old Fort Lauderdale man is facing first-degree murder charges for the deadly shooting on an Ocean Drive sidewalk early this morning, according to an arrest report from Miami Beach police. pic.twitter.com/YPJ8yJP5ty — Aaron Leibowitz (@aaron_leib) 19 de marzo de 2023