Muere Barbara Walters, legendaria periodista estadounidense

A los 93 años, muere Barbara Walters, pionera periodista estadounidense ganadora de 12 premios Emmy.

Fue ganadora de 12 premios Emmy e hizo historia televisiva en Estados Unidos como la primera mujer copresentadora de un noticiero vespertino. Barbara Walters era una leyenda del periodismo americano.

Este viernes la empresa ABC anunció que Walters, una de las mujeres más visibles en la televisión de EE.UU. y una entrevistadora destacada, falleció a los 93 años.

“Barbara Walters falleció pacíficamente en su casa rodeada de sus seres queridos. Vivió su vida sin remordimientos. Ella fue una pionera no solo para las mujeres periodistas, sino para todas las mujeres”.

Anunció Cindi Berger, su representante, en un comunicado a USA TODAY.

De acuerdo con Robert Iger, director ejecutivo de ABC, Walters falleció en su casa en Nueva York.

I have sad news to share today. Barbara Walters passed away this evening at her home in New York. pic.twitter.com/fxSyU6BQk4

— Robert Iger (@RobertIger) December 31, 2022