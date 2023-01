Muere David Crosby, legendario artista del folk-rock

Comparte en:

A los 81 años, muere el legendario cantante y compositor estadounidense David Crosby.

Nacido en Los Ángeles, Crosby fue miembro y fundador del grupo The Byrds y de Crosby, Stills, Nash & Young. Es miembro del Rock and Roll Hall of Fame por su trabajo en ambos grupos de rock, con los que creó un estilo musical distintivo en Estados Unidos.

De acuerdo con las fuentes cercanas, el artista murió de ‘una larga enfermedad’.

Las emotivas palabras de su familia

“Es con gran tristeza, después de una larga enfermedad, que nuestro amado David Crosby murió. Estaba rodeado por su esposa y alma gemela Jan y su hijo Django. Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y la amabilidad de su alma continuará guiándonos e inspirándonos”.

Comunicó su familia.

“Su legado seguirá vivo a través de su música legendaria. Paz, amor y armonía para todos los que conocieron a David y aquellos a quienes conmovió. Lo extrañaremos mucho. En este momento, respetuosamente y amablemente pedimos privacidad mientras atravesamos nuestro luto y tratamos de lidiar con nuestra profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones”.

Concluyeron, pidiendo espacio para lidiar con su duelo.

En 1991 Crosby llegó al Salón de la Fama del Rock and Roll con los Byrds y en 1997 con Crosby, Stills, Nash & Young.

Descanse en paz la leyenda del folk-rock.