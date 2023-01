Mueren dos personas en Seminole, tras balacera en residencia

Un trágico evento acabó con la vida de dos personas en el condado de Seminole, debido a una balacera que se suscitó en una residencia. Las autoridades investigaron el hecho durante la tarde y noche del miércoles pasado, 11 de enero del 2023.

En el condado de Seminole, en el estado de Florida, sucedió un terrible crimen que dejó a dos personas muertas. De acuerdo a las autoridades de la Oficina del alguacil de Seminole, hubo una balacera dentro de una residencia, calificando al hecho como un delito de violencia doméstica. La ubicación exacta es en la cuadra 2400 de Jennifer Hope Boulevard, en Longwood.

Según el comunicado de los oficiales de la ley, los agentes recibieron una llamada sobre el tiroteo dentro de la región a las 16:00 horas. De inmediato acudieron al llamado y al llegar encontraron a una mujer con una herida de bala. A esta chica la trasladaron al hospital más cercano, sin embargo, no logró sobrevivir y las autoridades la reportaron como fallecida.

Luego de percatarse de la mujer, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con una herida de bala autoinfligida. De esta manera se hallaron dos cuerpos dentro de la residencia en Seminole.

Las autoridades estuvieron dentro de la escena del crimen, haciendo la investigación pertinente a partir de las 17:00 hasta las 23:00 horas. Fue hasta el final que revelaron información y mayores detalles acerca del caso.

Los oficiales señalaron que el lugar no representa una amenaza para la comunidad. Sin embargo, mientras las autoridades realizaban su investigación, no se le permitió el ingreso a la zona a los vecinos de la residencia.

A pesar de la exhaustiva investigación, los agentes del alguacil no dieron información relacionada con la identidad de los fallecidos.

UPDATE: Scene of domestic-related shooting on Jennifer Hope Blvd in Jennifer Estates is now secure. There in no continuing threat. Thank you to residents for your cooperation.

— Seminole County S.O. (@SeminoleSO) January 12, 2023