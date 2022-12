Mujer golpea a persona con discapacidad en Florida

Las autoridades arrestaron a una mujer por golpear a una persona con discapacidad en el condado Flager, en Florida. Un video de vigilancia captó el momento exacto de la agresión.

En el estado de Florida, en el condado de Flager, se suscitó un terrible evento de agresión y abuso contra una persona con discapacidad. Una mujer, quien tenía la tarea de cuidar a un discapacitado, arremetió contra este mismo, golpeándolo en repetidas ocasiones. Las autoridades ya arrestaron a la chica. La mujer fue identificada como Chelsea Payne, ella tiene alrededor de treinta años y ahora enfrenta cargos por presunto abuso de un adulto con discapacidad.

Dentro del video de seguridad, se le puede ver a Chelsea empujar al hombre y golpearlo directamente en la cara. Esto lo hizo tanto con la mano abierta como con el puño cerrado, de acuerdo a los informes que proporcionó la Oficina del Alguacil del Condado de Flager.

Este desafortunado suceso tuvo lugar dentro del Centro Comunitario de Palm Coast y las autoridades lo calificaron como un acto “atroz”, según las propias palabras de sheriff del condado de Flager, Rick Staly. En propias palabras del oficial:

