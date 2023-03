Mujeres en India combaten el acoso con un artefacto de hace 170 años

Comparte en:

Gran parte de las mujeres en India, han sido víctimas de acoso sexual en el transporte público y espacios concurridos.





Para defenderse, han utilizado desde un paraguas, las uñas largas, e incluso tacones de aguja para enterrarlos a hombres que se dan el lujo de practicar el acoso a todas luces.



Muchas otras han apelado por una herramienta inventada en 1849, pequeña e infalible.



Se trata de los alfileres de seguridad, que lo mismo funcionan para sujetar una prenda que para ahuyentar a los malhechores.



En 2021, una encuesta en línea realizada en 140 ciudades indias, arrojó que 56% de las mujeres revelaron haber sufrido acoso en el transporte público.



De la cifra anterior, solo el 2% acudió a denunciarlo formalmente.



Gran parte de las mujeres, admitió que ellas mismas habían tomado medidas e ignoraron la situación alejándose para evitar agrandar el problema.



Más del 52% dijo que había rechazado oportunidades de educación y trabajo debido a “sentimientos de inseguridad”.



“El miedo a la violencia sexual afecta la psique y la movilidad de las mujeres más que la violencia real”, dice Kalpana Viswanath, cofundadora de Safetipin.



Esta organización social, trabaja para hacer que los espacios públicos sean seguros e inclusivos para las mujeres.



En Delhi, por ejemplo, el metro reserva una parte del tren exclusiva para mujeres, medida que países latinoamericanos como México, también han implementado.



A propósito de lo anterior, Viswanath señala que el acoso de las mujeres no es solo un problema indio, es un problema mundial.



La fundación Thomson Reuters, realizó un estudio con 1 000 mujeres en Londres, Nueva York, Ciudad de México, Tokio y El Cairo.



Los resultados, fueron alarmantes.



Quedando claro que las redes de transporte eran imanes para los depredadores sexuales, siendo las horas pico su momento favorito para actuar sin consecuencias.







Mujeres en América Latina y África han confesado que también llevan alfileres de seguridad para defenderse de los acosadores.



Pero esto no es reciente, pues la revista Smithsonian detalló que en la década de 1900, las mujeres estadounidenses ya cargaban con dicho objeto para cuidar de sí.



¿Fue la violación en grupo de Delhi el momento #Metoo de la India?

Pero a pesar de encabezar varias encuestas mundiales sobre la escala del acoso público, India no parece reconocerlo como un gran problema.



Algunas de las medidas adicionales en la capital de India, Delhi, han sido la implementación de cámaras y botones de emergencia.



Asimismo, el personal es capacitado constantemente en materia de sensibilización y métodos de respuesta rápida ante la situación.



La policía también ha lanzado apps y líneas de auxilio para que las mujeres puedan solicitar ayuda en tiempo real.



Aún así, la cofundadora de Safetipin cree que no solo se trata de mejorar la vigilancia.



“Tenemos que hablar más sobre el tema, tiene que haber una campaña mediática concertada que inculque a la gente cuál es un comportamiento aceptable y cuál no”, explica.



Y finalizó aclarando que mediante el reforzamiento educativo, se podrá lograr una mejora visible, permitiendo que las mujeres puedan sentirse seguras.



De no ser así, reitera, “millones de mujeres indias deberán tener sus alfileres a la mano”.