Navidad con nuevas experiencias en Universal Orlando

Ahora los visitantes de Universal Orlando Resort pueden llevar la alegría de la celebración navideña al siguiente nivel con experiencias festivas adicionales en fechas seleccionadas del 12 de noviembre al 1 de enero de 2023.

Además, los visitantes pueden disfrutar de experiencias espectaculares navideñas que incluyen comidas especiales, decoración y entretenimiento en los ocho hoteles de Universal Orlando.

Vea a continuación los detalles sobre las experiencias únicas que los visitantes pueden agregar a su escapada de vacaciones en Universal Orlando:

Universal’s Holiday Tour

En fechas seleccionadas, los visitantes pueden disfrutar de una visita guiada llena de experiencias únicas y acceso especial al entretenimiento navideño que se lleva a cabo en Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure, tales como:

Conocer al experto en travesuras, el Grinch, y su fiel perro, Max, mientras disfrutan de un bar de chocolate caliente con pequeños bocadillos y postres en Circus McGurkus Café Stoo-pendous en Universal’s Islands of Adventure

Acceso a asientos reservados para el show “Grinchmas Who-liday Spectacular”, una versión en vivo del clásico navideño del Dr. Seuss, “How the Grinch Stole Christmas”, en Universal’s Islands of Adventure

Disfrutar de la oportunidad para conocer y tomar una foto con Santa Claus en Universal Studios Florida (incluye una foto digital para descargar)

Terminando la noche en The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade en Universal’s Islands of Adventure con una presentación exclusiva de “The Magic of Christmas at Hogwarts Castle”: una impresionante proyección del espíritu y los momentos navideños inspirados en las queridas historias de “Harry Potter” que cobran vida en el majestuoso castillo de Hogwarts

Universal’s Holiday Tour está disponible en fechas seleccionadas desde el 13 de noviembre hasta el 1 de enero de 2023 y se puede reservar visitando www.universalorlando.com/ holidays .

El precio comienza en $79.99 (más impuestos) y se requiere de entradas al parque temático por separado, con un boleto de parque a parque de 1 día para 2 parques.

Los portadores de pases anuales y de temporada reciben un descuento de $10 por boleto por titular con un pase Anual o de Temporada válido.

Los boletos se pueden comprar llamando al 1-866-346-9350 entre las 9 a. m. y las 7 p. m.

Se aplican fechas bloqueadas regulares de Seasonal y Power Pass.

El desayuno con personajes del Grinch y sus amigos en Universal’s Islands of Adventure

La popular experiencia, The Grinch and Friends Character Breakfast (El desayuno con personajes del Grinch y sus amigos) regresa este año para la celebración de las fiestas navideñas de Universal Orlando, lo que permite a los visitantes comenzar el día con un delicioso desayuno y las apariciones de algunos de sus personajes favoritos de Dr. Seuss, incluido el Grinch.

The Grinch and Friends Character Breakfast se lleva a cabo en Circus McGurkus Café Stoo-pendous en Universal’s Islands of Adventure en fechas seleccionadas del 12 de noviembre al 29 de diciembre de 2022 y se puede reservar visitando www.universalorlando.com/ holidays .

El precio de esta experiencia es de $41.99 (más impuestos) para adultos y $26.99 (más impuestos) para niños y se requiere una entrada al parque temático por separado.

Las Fiestas Navideñas continúan en los hoteles de Universal Orlando

La celebración más asombrosa de la temporada continúa en los ocho hoteles de Universal Orlando Resort, con una decoración festiva que complementa a la perfección el tema individual de cada hotel, banquetes festivos y actividades especiales llenas de alegría navideña para toda la familia.

Los huéspedes de los hoteles de Universal pueden disfrutar de menús especiales para las festividades de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo, ceremonias de iluminación de la menorá, manualidades navideñas para niños y más.

Además, hoteles selectos ofrecen entretenimiento festivo adicional que incluye iluminación del árbol de Navidad, villancicos y más.

La celebración de las fiestas navideñas de Universal Orlando comienza el sábado 12 de noviembre y continúa todos los días hasta el domingo 1 de enero de 2023, y presenta una increíble colección de festividades que van desde alegrías tradicionales hasta giros irreverentes en los clásicos navideños, incluyendo la Navidad en The Wizarding World of Harry Potter, Grinchmas, Universal’s Holiday Parade con Macy’s y conciertos en vivo de Mannheim Steamroller (en noches selectas).

Los visitantes ahora pueden aprovechar ofertas increíbles para experimentar toda la diversión, que incluyen obtener cuatro días de emociones en los parques temáticos por el precio de un boleto de dos días con la oferta “Compre 2 días, obtenga 2 días gratis” o ahorre un 30 % en un paquete especial de vacaciones que incluye cinco noches de alojamiento en Universal’s Cabana Bay Beach Resort o Universal’s Aventura Hotel, cinco días de acceso a los parques temáticos de Universal Orlando y beneficios exclusivos de hotel.

Para obtener más información sobre las vacaciones en Universal Orlando Resort, visite www.universalorlando.com/ holidays .

