NBA: Dwayne Wade dejó Florida por las políticas contra los trans

El basquetbolista retirado de la NBA, Dwayne Wade, que tiene una hija trans, dice que dejó Florida porque su familia “no sería aceptada”.

Dwayne Wade padece las políticas de Florida

La ex estrella de la NBA, Dwyane Wade, ha hablado de la decisión de su familia de abandonar el estado de Florida, que según insinuó se debe al actual clima político en torno a las políticas transgénero.

Wade hizo los comentarios para la serie “Headliners” de Showtime que se emite el jueves, con la presentadora Rachel Nichols. La hija de 15 años de Wade, Zaya, es transgénero.

El ex jugador de los Miami Heat, de 41 años, dijo que sí aprecia los incentivos fiscales del estado, así como el hecho de que el condado de Miami-Dade fuera rebautizado temporalmente como “Miami-Wade County” en su honor.

“Mucha gente no lo sabe. Tengo que tomar decisiones por mi familia, no solo decisiones personales, individuales. Obviamente, los impuestos son estupendos. Tener el condado de Wade es genial”, asegura el deportista.

Pero los aspectos positivos no superan a los negativos para Wade, quien afirmó: “Mi familia no sería en Florida ni se sentiría cómoda allí. Y esa es una de las razones por las que no vivo en Florida”.

Es un mensaje bastante claro para el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que Wade no apoya lo que él o su administración están haciendo en Florida.

La crianza de Dwayne Wade

Wade también habló de cómo modela su estilo paternal a partir de su propio padre, a quien describió muy comprensivo. Aceptando a todos sus hijos, además de a otras personas de su comunidad cuando él estaba creciendo.

“Y por eso no conozco ninguna diferencia”, añadió Wade. “Entonces sí, tuve que educarme y sí, tuve que conseguir una mejor comprensión. Y sí, tuve que perder algunos amigos a lo largo del proceso, pero nunca vacilé en amar a mis hijos y tratar de encontrar un espacio para tener la oportunidad de entenderlos.”

Por lo que Dwayne agradece la crianza de su padre y como esta la ayudo a todavía mejor como persona y como padre para la pequeña Zaya.

Wade, que está casado con la actriz Gabrielle Union, también es padre de una hija de 4 años, Kaavia, de un hijo de 8, Xavier Zechariah, y de un hijo de 20, Zaire.

Políticas de Florida

Florida se ha convertido en un epicentro de los esfuerzos republicanos para limitar las libertades de los estadounidenses LGBTQ+.

El gobernador Ron DeSantis ha desatado un ataque gubernamental contra Disney después de que la compañía se opusiera a su legislación “Don’t Say Gay”.

Los legisladores estatales han ampliado desde entonces esa ley, y se han movido para limitar la atención de afirmación de género para los jóvenes transgénero y castigar a las empresas que acogen espectáculos de drag.