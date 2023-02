Netflix y su bajo nivel de calidad

Comparte en:

No es sorpresa que muchas personas consideren que Netflix, la plataforma de streaming de series y películas más grande del mundo, esté decayendo en su nivel de calidad. Desde su poca tolerancia por las cuentas compartidas, sus series y películas de muy bajo presupuesto, y las cancelaciones de sus excelentes obras, los usuarios de la aplicación se cuestionan si deben seguir pagando por este servicio.

Netflix está decayendo en calidad

La calidad de la cual presumía una de las plataformas líderes de streaming de series y películas, está cayendo mucho, llegando a puntos en donde sus obras ganan más por sus malas críticas que por el buen contenido que ofrecen. Títulos como “El Stand de los besos”, “Élite”, y gran parte de sus comedias románticas originales, traen consigo muy malas tramas y un producto que solo trata de cumplir con el objetivo de verse una vez y olvidarse.

Malas decisiones

Netflix no solo tiene el problema de sus malas producciones, sino que también, de sus malas decisiones con respecto a sus consumidores. Ahora con su estricto objetivo de no permitir la existencia de cuentas compartidas, es probable que los demás usuarios opten por alternativas mucho mejores, como lo son:

HBO Max

Amazon Prime Video

Disney+

Star+

Si bien, cada una de estas aplicaciones poseen títulos originales indecentes, Netflix está tomando la delantera con sus cancelaciones a series que valían la pena, siendo “Inside Job” una de las más recientes.

El trato a los consumidores

No es secreto que Netflix perdió gran cantidad de usuarios en los últimos meses, sobre todo por su decisión de cobrar cargos extra a quienes compartan su cuenta con personas que no viven dentro del mismo domicilio. Esto siempre existió dentro de la plataforma e incluso Netflix hacía “memes” de ello. Sin embargo, ahora desean que las cuentas compartidas sean completamente eliminadas y que los futuros usuarios no puedan gozar de ese tipo de planificación.

Las cuentas compartidas no solo están presentes en Netflix, sino también en plataformas como Amazon Prime Video y HBO Max, las cuales no señalaron ninguna medida en contra de esta práctica habitual. No obstante, solo es cuestión de tiempo, y de ver cómo se maneja el asunto de Netflix y sus nuevas políticas, para que las demás plataformas sigan sus pasos.

Los planes de Netflix

Actualmente, Netflix sacó un plan básico, con posibilidad de ver anuncios, el cual se encuentra a $6.99 dólares mensuales. También se encuentran los planes de siempre, los cuales no tienen ningún anuncio, estos son:

Básico: $9.99 al mes

Estándar: $15.49 al mes

Premium: $19.99 al mes

Estos precios se indican completamente en en dólares, y están disponibles en todo el territorio estadounidense. El plan más barato, desafortunadamente, posee anuncios publicitarios y no se encuentra disponible en todas las regiones. Las tarifas de la competencia no llegan a precios tan altos. Uno de estos casos es la membresía mensual de Amazon Prime Video, la cual cuesta hasta $14.99 dólares al mes.

Solo queda esperar para poder ver cómo le han resultado estas medidas a Netflix, mientras tanto, está a tu criterio si deberías seguir pagando por un servicio caro, u optar por otras opciones.

