NHC advierte de posibles tormentas tropicales cerca de Florida

El NHC advierte sobre posibles tormentas tropicales que azotarán áreas del atlántico durante la próxima semana.

El principio de noviembre trajo mucha actividad en los trópicos, los expertos se encuentran vigilando dos sistemas con nombre y dos áreas para rastrear a partir de este jueves.

Este es un breve resumen de los fenómenos que han rastreado en los trópicos y lo que se espera para la próxima semana.

El primer fenómeno del que advierte el NHC es la Tormenta Tropical Lisa, ahora Depresión Tropical Lisa, que tocó tierra en el país centroamericano de Belice como huracán de categoría 1. Desde las 11:00 a.m. del jueves, Lisa azotó el país con vientos máximos sostenidos de 35 mph a medida que avanza hacia el oeste a 10 mph.

Mientras el sistema avanza hacia Belice, México y Guatemala, producirá precipitaciones totales de entre 4 y 6 pulgadas, con más de 10 pulgadas en algunas áreas.

Durante el 3 de noviembre por la noche y el día de mañana, Lisa seguirá su camino hacia el suroeste del Golfo de México. Afortunadamente las corrientes en la atmósfera han trabajado a favor de la costa del golfo de EE.UU. porque no representan una amenaza.

El huracán Martin se agita sobre el Atlántico norte con vientos sostenidos de 85 mph. El fenómeno se mueve con rapidez hacia el noreste a una velocidad vertiginosa de 48 mph.

