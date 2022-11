Disturbios en el Atlántico podrían tener un impacto como tormenta en Florida

NHC: Disturbios en el Atlántico podrían tener un impacto en Florida, la tormenta tropical Martin y la tormenta tropical Lisa siguen siendo monitoreadas.

Meteorólogos del NHC están observando un tercer disturbio que podría traer lluvia y viento a Florida. Se prevé que la tormenta tropical Martin y la tormenta tropical Lisa se conviertan en huracanes de categoría 1 el miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes.

A medida que se acerca el final de la temporada de huracanes en el Atlántico de 2022, los trópicos se están calentando con tres sistemas que se están monitoreando actualmente. Uno de los cuales podría tener impactos meteorológicos en Florida la próxima semana.

Un área de baja presión podría desarrollarse sobre las Bahamas a principios de la próxima semana, posiblemente trayendo impactos de viento y lluvia a Florida durante ese tiempo.

A partir del miércoles, el sistema tiene un 20 por ciento de probabilidades de desarrollarse. Si el sistema se convierte en una tormenta con nombre, sería Nicole.

La tormenta tropical Martin se encuentra a varios cientos de millas al este-noreste de las Bermudas, con vientos máximos sostenidos de 65 mph. Se prevé un fortalecimiento adicional durante el próximo día.

Se espera que la tormenta Martin se convierta en un huracán el miércoles antes de hacer la transición a una baja extratropical grande y poderosa el jueves.

A partir del miércoles, la tormenta tropical Lisa se está moviendo hacia el oeste, hacia la costa de Belice, y se espera que se convierta en un huracán antes de tocar tierra en América Central y luego debilitarse.

Here are the 4am CDT Wednesday 2 November Key Messages for Tropical Storm #Lisa .

La tormenta Lisa presenta vientos máximos sostenidos de 70 mph.

Por la mañana habrá niebla en gran parte de la zona de Florida, con posibilidad de chubascos por la tarde.

Las temperaturas máximas durante el día deberían alcanzar los 80 grados. Gran parte de Florida Central verá cielos parcialmente nublados con un 40% de probabilidad de lluvias tempranas o a media tarde.

El jueves, espere cielos mayormente soleados con un 20% de probabilidad de chubascos a medida que un frente se mueve a través del área con temperaturas más frescas a medida que nos dirigimos al fin de semana.

En los trópicos, la tormenta tropical Lisa se adentra en Belice, mientras que la tormenta tropical Martin sigue girando hacia el mar.

“Se espera un giro hacia el noreste y una rápida aceleración durante el próximo par de días”, dijo el Centro Nacional de Huracanes. “Se pronostica un fortalecimiento adicional durante el próximo día más o menos y se espera que Martin se convierta en un huracán hoy antes de hacer la transición a una baja extratropical grande y poderosa el jueves”.

Ninguna de las dos tormentas es una amenaza para Florida por el momento, pero mantente al pendiente de la información del NHC.

Sugerimos tomar un paraguas antes de salir de casa y tomar precauciones al conducir si hay niebla en las calles.

La temporada de huracanes aún no ha terminado, hay tres zonas en el Atlántico que los meteorólogos del NHC están vigilando este 25 de octubre, cerca de Florida y Puerto Rico.

La primera perturbación se encuentra a unas 40 millas al sur-suroeste de las Bermudas y se le ha dado un 60% de probabilidad de formación en los próximos dos días y un 60% de probabilidad de formación en los próximos cinco días.

“Si la actividad asociada de chubascos y tormentas eléctricas puede aumentar más cerca del centro, el sistema todavía podría convertirse en una depresión tropical más tarde hoy.

Después de ese momento, se espera que el sistema continúe moviéndose hacia el norte, hacia aguas más frías y hacia una región de vientos desfavorables de nivel superior, lo que debería limitar el desarrollo adicional”, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

8am EDT Tuesday Oct 25: NHC is currently monitoring 3 areas over the Atlantic basin that have development potential over the next 5 days.

Latest: https://t.co/m9946DpwNQ pic.twitter.com/znokFZCyXw

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 25, 2022