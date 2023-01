No hubo Cariño en Miss Universe

Comparte en:

Arline Cariño, madre de Ashley Ann Cariño y residente en Kissimmee, Florida, estalló contra la organización en una publicación que hizo en Facebook y que posteriormente fue borrada. En ella alega irregularidades en la selección de R’ Bonney Gabriel como Miss Universe.

Controversia por supuesto fraude en la elección de Miss Universe 2022

La controversia continúa por los resultados del concurso de belleza internacional donde muchas personas piensan que Miss Estados Unidos no merecía la corona.

Entre otras críticas, Arline asegura que como parte del contrato de la nueva dueña del certamen, Anne Jakkaphong, estaba que Estados Unidos ganara la corona. “Que triste saber que aparentemente el contrato estipulaba que para esta compraventa la ultima corona tenia que ser coronada USA sin importar cual fuese la mejor representación de una verdadera reina”, dice textual el escrito de la madre de Ashley.

Y es que aparentemente Arline sugiere que la venta de Miss Universe realizada en octubre del 202 a la compañía JNK Global Group con base en Tailandia, supuestamente estipulaba que la ganadora tenía que ser de EE.UU.

Por eso la madre de la Miss Puerto Rico descargó su ira contra la Organización Miss Universo. “Que pena me da que el Universo no esté listo para un agente de cambio lleno de luz y paz. Algo que siempre le destaco a mis hijos es que los valores no son negociables y lo que no viene es por que no conviene. Ya hablaré con el foro correspondiente por que está bueno ya de trampas e injusticias y que lo sepa el mundo. Me preguntaron si una de mis otras hijas iba a competir y saben mi respuesta. Y con esto me despido…. A LA VERGA LOS CONCURSOS….”, citó.

La descarga de la madre también fue contra República Dominicana y Venezuela. De la primera dijo que no merecía estar entre las primeras 16, mientras que de la segunda comentó que compró su clasificación.

“Ashley mínimo tenia que entrar a las 3 finalistas pero por que no entró? Por que sabian que opacaria con su belleza e inteligencia a la ya escojida. Y Republica Dominicana solo entró por la gran maestra de la trampa, el trabajo sucio y buscando favoritismo via acuerdo y el que la conoce sabe de lo que hablo. Miss Republica Dominicana no era para entrar a ese top3, lo siento. Y de Miss Venezuela investiguen ustedes quien auspició los trajes de baño y las carteras para este certamen”, escribió Arline con faltas de ortografía.

La Prensa entrevistó a una exchaperona que trabajó por 27 años en la Organización Miss Universe. En resumen dijo que el concurso ya no es como antes.

Aparecida Dacunha también conocida como “Cida” llegó a Nueva York en 1965 a los 19 años. Nació en Brasil pero aprendió el castellano de sus abuelos españoles. Trabajó como manicurista en Saks Fifth Avenue durante ocho años y luego se mudó a Lakeland, Florida, donde comenzó su carrera de chaperona en Miss Universe. Actualmente vive en Orlando cerca de su único hijo.

En 1990 una amiga la invitó a realizar ese oficio además de servir de traductora para las “misses” que hablaban español y portugués. En esa época, fue la primera dama de compañía que traducía tanto documentos como conversaciones.

Expresó que aunque no hay una fórmula secreta para ganar un certamen de belleza, Cida recuerda que Miss Rusia quien ganó en el 2002 en Puerto Rico, dijo que la sonrisa es la cosa más importante de una Miss Universe porque es la forma más honesta de conectarse con la gente, independientemente de ser muy bonita y tener una buena figura.

“Para mi todas son ganadoras porque son representantes de su país y el concurso abre muchas puertas. Las niñas que yo cuidé trabajaron en televisión, en novelas y salieron adelante”, recordó.

¿Cuál es la verdadera función de una chaperona?

De acuerdo con Cida ellas son las responsables de la disciplina, la seguridad de las concursantes y de que los eventos se cumplan a cabalidad. Es decir, son parte esencial para cumplir con los protocolos del concurso.

Por un mes Cida se convertía en la “madre” de las muchachas y también tenía que estar al pendiente de la preparación de las jóvenes concursantes para la gran noche del show, que es el más visto en el mundo con una audiencia estimada en 500 millones de televidentes.

“Yo era responsable de tres o cuatro muchachas. En general tenía a niñas de Brasil y Angola que hablan portugués, y alguien de Argentina o Paraguay. Ellas tenían horario de actividades y yo me encargaba de explicarles y asegurarme que cumplieran con ese horario”, explicó Cida.

Aseguró que las chaperonas de Miss Universe obtienen un buen pago y todo lo que utilizan es de primera clase. Cida duró 27 años en el oficio, tiempo durante el cual vio coronar a Dayanara Torres de Puerto Rico, Lupita Jones de México, por nombrar a algunas.

También conserva revistas oficiales de Miss Universe con las ganadoras de cada año.

Ella conoció a Donald Trump y dijo que fue muy bueno con las chaperonas y en general con todos los que participaban en la organización. “Yo no puedo decir nada en contra. La gente dice que él entraba en los camerinos sin avisar. Eso no es verdad, nosotras las supervisoras estábamos en la puerta cuando las niñas se estaban cambiando y nadie entraba allí a no ser por nosotras”, aseguró.

De las concursantes que ella cuidaba recuerda que Leila Lopes, Miss Angola, fue elegida Miss Universe 2011 en Brasil. Su última participación como chaperona fue en Filipinas en 2017. Decidió retirarse porque el certamen es muy cansado y aunque era un mes cada año, era un trabajo intenso.

Ya nada es igual, cariño

“Desde que Donald Trump vendió, el concurso no es igual”, dice Cida. “Yo empecé con ellos [Organización Miss Universe] cuando los dueños eran Paramount Picture. Después se vendió a Madison Square Garden y esté vendió a Donald Trump, luego Trump lo vendió en 2015 a WME/IMG”, recordó Cida.

Y es que la Organización Miss Universe que fue adquirido por IMG Worldwide convierte a Jakapong Jakrajutatip en la primera mujer transgénero propietaria de la organización a partir de 2023 mujeres casadas y madres podrán participar en el certamen.

Mientras tanto la dueña del concurso ha respondido a las acusaciones de fraude. “Las reglas y los jueces han sido justos y equitativos. A cada concursante se le midió por sus méritos”, declaró Jakapong Jakrajutatip.

El jurado que eligió a la nueva soberana de belleza también ha recibido ataques y estuvo compuesto por la presentadora Myrna Dellanos; la Miss Universo 2010, Ximena Navarrete; la cantante Big Freedia, la Miss Universo 1998, Mara Martin; Wendy Fitzwilliam, la conductora y activista Emily Austin, la empresaria Olivia Quido, y la vicepresidenta de mercadeo de Roku; Sweta Patel.

