NOSAS el dúo argentino que nos trae “El Pacto”

NOSAS, es un el dúo tucumano de Folclore Argentino, formado por las talentosas Vanesa Narbaja y Noelia Carabajal. A pesar de que este proyecto nació hace varios años se atrevieron a grabar recién a finales del 2018 y con este primer disco, nos demuestran que nunca es tarde para hacer realidad tus sueños.

Su primer disco es el titulado “Solo Cantar” y más tarde grabaron “Melodías que Sobran” y “Prisionera”

El 7 de octubre estrenaron en plataformas digitales su nuevo single “El Pacto” y el domingo 9 de este mismo mes, estrenaron el videoclip en su canal oficial en YouTube

Noelia y Vanesa son amigas de toda la vida, Noelia tocaba guitarra y Vanesa cantaba. Con el tiempo Noelia se animó a cantar también y juntas formaron esta mancuerna que te llega hasta lo más profundo de tu ser con cada nota. En entrevista exclusiva con laprensafl.com el dúo nos habla de su proceso creativo, su historia y lo que viene para ellas.

¿Cómo surgió el dúo de folclor argentino NOSAS?

Noelia: Vivimos en Tucumán Argentina es una provincia muy chiquitita y por lo tanto rodeadas del folclor argentino y cada que asistían a una reunión participaban con su talento amenizando a sus amigos. Noelia con la guitarra y Vanesa con la voz. En realidad queríamos grabar un solo tema y terminamos grabando el disco completo “Solo cantar”

¿Qué retos se les presentaron al grabar su primer disco “Solo Cantar”?

Vanesa: La verdad es que era la primera vez que íbamos a un estudio de grabación, ese fue el mayor reto, era nuevo para ambas. Por otro lado no teníamos temas propios, la selección fue aún más complejo, así que armos una lista de los temas que más nos pedían y trabajamos con eso.

Ese día fue una sorpresa el escuchar nuestra voz en el estudio, salimos asustadas, no gramos nada nos fuimos y bueno entendimos que era una situación de estudiar y practicas, pero con la ayuda de mucha gente lo logramos.

Grabar el primer disco nos tomó un año completo o un poquito más, fue mucho aprendizaje tanto vocal como musical. Aprendimos a tranquilizarnos, relajarnos y aprender de toda la experiencia.

Si algo tiene NOSAS es que nunca fue un proyecto de vida hacerlo, fue algo hermoso que nos pasó y decidimos hacerlo en el camino. Hasta el día de hoy trabajamos mucho en ello, la música requiere tiempo y nos sentimos privilegiadas al hacerlo.

¿Qué inspiró su nuevo single El Pacto?

Noelia: Yo hice la composición musical y Vane escribe letras, yo le explico lo que siento de la melodía para que ella pueda crear la letra.

El Pacto habla de una separación compartida en el dolor, no solo de pareja, puede ser de cualquier cosa, la vida siempre nos enfrenta y no estamos listos para algunas cosas hasta que nos sucede.

Todos hemos pasado por eso, la gente se acerca a contarnos historias y así que está basada en un pacto

Vanesa: Cuando la separación sea con dolor, que sea consensuado y ambas partes estén de acuerdo y puede ser separación entre una madre y un hijo, no necesariamente de amor.

Cuanto más ameno hagamos eso, la separación es mejor. La gente lo relaciona más con amor porque es con lo que más empatizan y así sienten como propia una canción.

¿Qué es lo más difícil para ustedes al componer sus propias melodías?

Noelia: cuando trabajamos juntas lo más complicado es la idea, decidirla. De ahí es lograr transmitir lo que siento, que la gente lo perciba con la melodía.

Vane: Siempre hablamos mucho de la letra pues somos comunicadoras, el mensaje que queremos dar, debe ser correcto, positivo, al margen de todo lo que sucede al rededor.

¿Qué artistas las inspiran las canciones de NOSAS?

Noelia: alguien a quien admiro mucho es la Tucumana Mercedes Sosa, que ya no está con nostras es de la misma provincia que somos nosotras. Ella siempre fue nuestro referente en cuanto a la letra, composición todo. en nuestro folclor y nuestra música tienen un sentido muy lindo y hay que compartirlo. Escucho a mi familia, mis amigos para encontrar la melodía de acuerdo a la situación.

Vane: La verdad cuando Noelia ya tienen la melodía trato de acoplarme para que no pierda la esencia. En otras ocasiones Noelia ha musicalizado poesías que son de mi creación. Me inspiro en situaciones de la vida, me inspiro en nuestra ciudad y nuestras canciones son para nuestra tierra. Tratamos de representar lo mejor posible quien somos.

¿Nos pueden platicar de su gira?

La gira inició hace ya tres semanas comenzamos en Buenos Aires, y como decidimos lanzar un single por mes en lugar de un álbum completo, regresaremos a nuestra provincia. Lo que quiero destacar es que si estamos aquí hoy es gracias a gente que hemos conocido, gente que nos escucha, les gusta y nos impulsan nos ayudan a llegar tan lejos como sus posibilidades les permite. A Nuestro agente de prensa lo conocimos así, a través de la música y ahora estamos haciendo la gira de prensa para que nos conozcan y después regresar a que nos escuchen.

La música conecta no importa el país y la gente está más sensible a eso y es perceptible.

Las NOSAS iniciaron una gira de medios por Buenos Aires en la segunda semana

de octubre, y están en Orlando, viajaran a Miami y Nueva York compartiendo su música en Estados Unidos.

¿Qué viene para NOSAS después de esta gira?

Aún faltan por terminar dos single para lanzar en noviembre y diciembre. Planear en Argentina algunas presentaciones, pronto será verano y en esa temporada hay muchos festivales musicales populares y conocidos. Ya nos toca presentarnos más en nuestro país y salir a ser conocidas. Después salir al extranjero en donde ya tenemos diversas invitaciones.

Vanesa: a fin de año haremos una presentación en Tucumán para toda la gente, todo el público será un show para vivir una experiencia no solo vernos a nosotras si no un evento completo.

Noelia: Nosotros comenzamos esto sin soñarlo y sin planificarlo y nos animamos a hacerlo después de los 40 años era algo que teníamos pendiente. Nosotras mismas lo dudamos y nos cuestionamos ¿de verdad vamos a a hacer esto? y míranos. Los sueños no tienen edad no tienen época tienen que animarse, más si es música y hacen las cosas con amor.

Las personas que henos conocido a través de esto es inexplicable. Si alguien quiere ir a Argentina, que nos busque, si desean hacer música nosotros podemos apoyarlos.

¡Disfruta su nuevo lanzamiento ya disponible!

Spotify: https://spoti.fi/3rBYAyT

Instagram @duo.nosas

Facebook: @NosasDuo

Arreglos de composición: Marcelo Chelo Sueldo;.

Producción Musical: Piano: Mati Zapata – Charango: Mati Zapata – Guitarras: Ariel Colla

Batería: Hilal Misael – Bajo: Marcos Rodríguez

Mix: Mati Zapata – Mastering: Ariel Colla

Las voces se grabaron en Estudio Rojo de Ale Rodríguez